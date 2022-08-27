Украина может отбросить армию РФ на позиции 23 февраля до конца года – Ходжес

Август, 27 в 16:22

Украина может отбросить российскую армию на позиции 23 февраля уже до конца 2022 года, если западные страны будут поставлять необходимое количество вооружения. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, Вооруженным силам Украины нужна более дальнобойная и точная артиллерия, чтобы наносить прицельные удары по российской логистике и аэродромам.

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— Им нужна более дальнобойная, точная артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта, – заметил он.

Бен Ходжес заявил, что российские солдаты больше ничего не могут поделать, однако украинцам нужно предоставить возможность победить страну-агрессора.