Украина может отбросить армию РФ на позиции 23 февраля до конца года – Ходжес
Украина может отбросить российскую армию на позиции 23 февраля уже до конца 2022 года, если западные страны будут поставлять необходимое количество вооружения. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.
По его словам, Вооруженным силам Украины нужна более дальнобойная и точная артиллерия, чтобы наносить прицельные удары по российской логистике и аэродромам.
— Им нужна более дальнобойная, точная артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта, – заметил он.
Бен Ходжес заявил, что российские солдаты больше ничего не могут поделать, однако украинцам нужно предоставить возможность победить страну-агрессора.
— Россияне уже достигли кульминации в наступлении и не могут продвинуться. Они неспособны даже защитить свои тылы. Продолжительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали. До конца этого года мы можем отбросить их на линии 23 февраля, — считает он.