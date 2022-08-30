РФ пришлось забрать ресурсы из Донбасса из-за контрнаступления ВСУ на Юге — Кирби

Август, 29 в 23:43

Независимо от масштаба и размаха, контрнаступление Вооруженных сил Украины на Юге уже повлияло на военный потенциал российской армии. Об этом заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности и представитель Государственного департамента США Джон Кирби.

– Россиянам пришлось извлечь ресурсы с Востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше наступать на Юге. Им пришлось сократить определенные подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на угрозу контрнаступления, – отметил Кирби.

По его словам, что у России остаются проблемы с живой силой в Украине, поэтому страна-агрессор пытается расширить вербовку боевиков внутри РФ, а также заставить некоторых своих солдат срочной службы и контрактников служить сверх установленных сроков.

– Они сталкиваются с проблемами человеческой силы, которые не облегчаются тем, как им пришлось реагировать на сообщения о потенциальном контрнаступлении украинцев, – сказал Кирби.

Кирби также отметил, что идея идти в атаку против российской армии не является новой для украинцев. Он считает, что речь идет о потенциале большого контрнаступления ВСУ, отличающегося от более локализованного наступления.