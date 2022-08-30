Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

РФ пришлось забрать ресурсы из Донбасса из-за контрнаступления ВСУ на Юге — Кирби

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ пришлось забрать ресурсы из Донбасса из-за контрнаступления ВСУ на Юге — Кирби
Фото: Генштаб ВСУ

Независимо от масштаба и размаха, контрнаступление Вооруженных сил Украины на Юге уже повлияло на военный потенциал российской армии. Об этом заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности и представитель Государственного департамента США Джон Кирби.

– Россиянам пришлось извлечь ресурсы с Востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше наступать на Юге. Им пришлось сократить определенные подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на угрозу контрнаступления, – отметил Кирби.

По его словам, что у России остаются проблемы с живой силой в Украине, поэтому страна-агрессор пытается расширить вербовку боевиков внутри РФ, а также заставить некоторых своих солдат срочной службы и контрактников служить сверх установленных сроков.

– Они сталкиваются с проблемами человеческой силы, которые не облегчаются тем, как им пришлось реагировать на сообщения о потенциальном контрнаступлении украинцев, – сказал Кирби.

Кирби также отметил, что идея идти в атаку против российской армии не является новой для украинцев. Он считает, что речь идет о потенциале большого контрнаступления ВСУ, отличающегося от более локализованного наступления.

Сейчас смотрят
Читайте
Пора бежать: Зеленский обратился к российским военным

Источник: CNN
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка