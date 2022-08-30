Более трети украинцев планируют вернуться из-за границы, когда станет безопасно — соцопрос

Август, 30 в 17:28

Более трети украинцев, уехавших за границу из-за полномасштабного вторжения России, хотят вернуться домой после того, как на родине станет безопасно. Речь идет об около 36% временно выехавших из Украины граждан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Настроения и оценки украинских беженцев. Около 35% опрошенных планируют вернуться в Украину сразу после окончания полномасштабной войны, а 13% респондентов – через год или спустя несколько лет, еще 7% – после возобновления работы на предприятии, где они работали, или если будут уверены, что найдут другую работу дома.

Еще примерно 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% украинцев вообще не планируют возвращаться домой (среди имеющих постоянную работу в стране пребывания таких 18%).

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Среди тех, кто планирует возвращаться в Украину, около 88% людей планируют жить в той же области, где проживали до войны, однако 7% намерены переселиться в другую область (преимущественно речь идет о жителях Востока Украины).

Социологический онлайн-опрос проводился службой Центра Разумкова с 20 июля до 25 августа 2022 года. Опросили 511 граждан Украины от 18 лет, которые после начала полномасштабной российской агрессии уехали из Украины. Больше всего среди украинцев, которые находились на территории Польши (110 человек) и Германии (85 человек). 231 человека опросили в других странах Европейского Союза, 63 – вне ЕС (Молдова, Турция, Швейцария, Великобритания, США, Израиль).