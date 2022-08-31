“Пушечное мясо” и принудительная депортация: чем грозит паспортизация РФ на Юге Украины

Август, 31 в 14:43

Российские войска в Украине игнорируют все возможные нормы международного права, принуждая украинцев к паспортизации на временно оккупированных территориях. Больше всего россияне раздают паспорта страны-агрессора в южных областях, в частности Херсонской и Запорожской.

Зачем враг раздает паспорта

Кремль хочет усилить позиции на вероятных переговорах, чтобы оправдать агрессию против Украины необходимостью “защитить граждан России”;

армия РФ собирает персональную информацию украинцев, формируя базу для проведения фейковых референдумов по сценарию Крыма или Донбасса;

российская армия пополняет резервы благодаря скрытой мобилизации среди жителей временно оккупированных территорий.

Принудительной паспортизацией граждан Украины Россия нарушает положения о законах и обычаях войны, являющихся приложением к Четвертой Гаагской конвенции 1907 года.

Согласно документу, запрещается принуждать жителей временно захваченной территории присягать на верность оккупанту.

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Чем это грозит

паспортизация направлена ​​против суверенитета Украины, чтобы подготовиться к псевдоприсоединению оккупированных территорий к части России;

паспорт гражданина РФ является основанием для мобилизации в ряды российской армии и использования в качестве “пушечного мяса” в войне против Украины;

“граждан России” Кремль может под видом эвакуации принудительно переселить в Сибирь, Зауралье или другие регионы РФ.

По актуальным данным, выданные паспорта не делают жителей оккупированных территорий Украины полноправными гражданами России, поскольку даже внешний вид соответствующих документов отличается от официально утвержденных РФ.

Паспорта, выданные в Херсонской области, не будут признаваться в других странах, как и российские паспорта жителей Крыма.

Источник: Центр стратегических коммуникаций