Государство не удерживает: в Польше работают более 1 млн украинцев
В Польше работают более 1 млн украинцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о государственной помощи беженцам.
— Для тех из вас, кто думал, что польское государство их удерживает, я уже сегодня отвечу, что так не есть, потому что они платят налоги, платят взносы в Управление социального страхования. Более 1 млн человек – часть из тех, кто уже ранее работал и значительная часть тех, кто приехал и также начал работать, – сказал премьер-министр.
Моравецкий отметил, что мировое сообщество и дальше будет помогать Украине снабжением оружия и гуманитарными действиями.
Он выразил надежду, что в результате санкций Россия будет ежемесячно нести убытки, и это повлияет на президента РФ Владимира Путина.
Напомним, что с начала нового учебного года Польша приняла около 200 тыс. украинских учеников.
В целом из-за полномасштабной войны России против Украины за границу выехало более 600 тыс. школьников.
Источник: Polskie radio