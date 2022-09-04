Сентябрь, 04 в 17:28

В Польше работают более 1 млн украинцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о государственной помощи беженцам.

— Для тех из вас, кто думал, что польское государство их удерживает, я уже сегодня отвечу, что так не есть, потому что они платят налоги, платят взносы в Управление социального страхования. Более 1 млн человек – часть из тех, кто уже ранее работал и значительная часть тех, кто приехал и также начал работать, – сказал премьер-министр.

Моравецкий отметил, что мировое сообщество и дальше будет помогать Украине снабжением оружия и гуманитарными действиями.

Он выразил надежду, что в результате санкций Россия будет ежемесячно нести убытки, и это повлияет на президента РФ Владимира Путина.

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Напомним, что с начала нового учебного года Польша приняла около 200 тыс. украинских учеников.

В целом из-за полномасштабной войны России против Украины за границу выехало более 600 тыс. школьников.

Источник: Polskie radio