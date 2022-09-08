Ухудшение здоровья Елизаветы II: королевская семья собирается в замке Балморал (онлайн)
Монарх находится под контролем в Балморале после того, как врачи выразили обеспокоенность ее здоровьем, а близкие родственники едут в гости к королеве.
Принц Чарльз, принц Уильям, герцогиня Камилла и принцесса Анна уже прибыли в Балморал. Принц Эдвард, его жена графиня Софи и принц Эндрю едут в замок на фоне опасений за здоровье королевы.
Принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в Великобритании и вечером планировали посетить церемонию WellChild Awards в Лондоне, отменили свое участие и также направляются в Балморал.
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