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Юля Захарченко |
Ухудшение здоровья Елизаветы II: королевская семья собирается в замке Балморал (онлайн)

Ухудшение здоровья Елизаветы II: королевская семья собирается в замке Балморал (онлайн)

Монарх находится под контролем в Балморале после того, как врачи выразили обеспокоенность ее здоровьем, а близкие родственники едут в гости к королеве.

Принц Чарльз, принц Уильям, герцогиня Камилла и принцесса Анна уже прибыли в Балморал. Принц Эдвард, его жена графиня Софи и принц Эндрю едут в замок на фоне опасений за здоровье королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в Великобритании и вечером планировали посетить церемонию WellChild Awards в Лондоне, отменили свое участие и также направляются в Балморал.

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18:11 - 08 сентября

Королева Великобритании Елизавета II находится под медицинским наблюдением в Балморале. Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, врачи обеспокоены состоянием ее здоровья.

Вместе с тем в заявлении указывалось, что королева чувствует себя “комфортно” и остается в замке Балморал в Шотландии, где провела лето.

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