Монарх находится под контролем в Балморале после того, как врачи выразили обеспокоенность ее здоровьем, а близкие родственники едут в гости к королеве.

Принц Чарльз, принц Уильям, герцогиня Камилла и принцесса Анна уже прибыли в Балморал. Принц Эдвард, его жена графиня Софи и принц Эндрю едут в замок на фоне опасений за здоровье королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в Великобритании и вечером планировали посетить церемонию WellChild Awards в Лондоне, отменили свое участие и также направляются в Балморал.