Фотограф рассказала о встрече с Елизаветой II за два дня до смерти королевы

Сентябрь, 09 в 19:56

Королева Елизавета II была “хилой”, но в “хорошем настроении”, рассказала фотограф PA Джейн Барлоу, сделавшая последние публичные снимки покойного монарха.

Это произошло в замке Балморал в Шотландии, когда 96-летняя королева во вторник, 6 сентября, встречалась с новоназначенной главой британского правительства Лиз Трасс.

Барлоу рассказала, что она была отправлена ​​в Балморал, чтобы зафиксировать момент встречи монарха с новым премьер-министром.

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В ожидании прибытия Трасс в королевскую резиденцию в Шотландии фотограф сделала несколько портретов и снимков королевы.

По ее словам, они немного поговорили о погоде, а сама королева много улыбалась.

— Это была настоящая привилегия иметь возможность сделать эту фотографию, честью и привилегией. Я была там, чтобы сфотографировать ее встречу с новым премьер-министром, но для меня лучшим был снимок королевы отдельно. И теперь это, очевидно, стало более значимым, – сказала Барлоу.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября. О смерти британского монарха сообщил Букингемский дворец вечером. Новым королем Британии станет старший сын королевы Елизаветы II Чарльз. Он будет править под монаршим именем Карл III (Charles III).