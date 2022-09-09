Сентябрь, 08 в 23:56

В четверг, 8 сентября, Сейм Латвии поддержал поправки к закону, согласно которому устанавливается полная независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от любой церкви за пределами Латвии.

Об этом сообщается на сайте Сейма.

Отмечается, что закон укрепил автономию ЛПЦ, а данное решение Сейма отвечает интересам латышского православия, всего общества и национальной безопасности.

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— С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви, что предотвратило влияние или власть Русской православной церкви над нашей православной церковью, — заявил Артус Кайминьш, глава комитета по правам человека и общественным делам.

Закон также определяет порядок о назначении глав церквей, митрополитов, архиепископов и епископов, а также об освобождении их от должностей.

Теперь до 31 октября Латвийская православная церковь должна привести свой устав в соответствие с поправками, внесенными в закон о статусе церкви.

Напомним, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября запретят въезд россиянам с шенгенскими визами.