Сентябрь, 09 в 20:26

В пятницу, 9 сентября, страны-члены Европейского Союза не смогли достичь консенсуса по ограничению цены на российский газ.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, сегодня министры энергетики 27 стран Евросоюза обсудили предохранители от спровоцированного РФ резкого роста цен на энергоносители, который угрожает погрузить миллионы людей в Европе в холод в течение зимы.

Министры не смогли преодолеть разногласия относительно того, следует ли вводить предельные цены на российский газ и как это сделать. Против такого шага ожидаемо выступила Венгрия, настаивающая, что это противоречит ее интересам.

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Представители стран ЕС также имели разногласия относительно того, следует ли применять ценовой “потолок” на газ только в отношении России или же и к другим производителям.

Вопрос оказался непростым, учитывая энергетический баланс и потребности каждого государства-члена Евросоюза.

– Россия использовала свои поставки газа как оружие для разжигания энергетического кризиса следующей зимой, а также для того, чтобы ослабить нашу экономику и политически расколоть Евросоюз. Мы должны гарантировать, что ее усилия потерпят неудачу, — отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

А министр промышленности Чехии Юзеф Сикела, председательствующий на сегодняшнем заседании, заявил коллегам: Нас нельзя шантажировать.

Другие предложенные меры в сфере энергетики предусматривают сборы с нефтегазовых компаний, прибыль которых увеличилась на фоне резкого роста цен, а также поддержку энергетических компаний, которые не справляются с нестабильностью рынков.

Несмотря на срочность вопроса, министры энергетики только сформулировали рекомендации для Еврокомиссии, которая на следующей неделе предоставит очередное предложение для стран-членов.

После этого государства Евросоюза снова проведут оценку. Как отмечает AP, есть надежда, что решение может быть принято до начала октября.

– Еврокомиссия имеет четкий мандат на выработку жизнеспособного предложения или, что еще лучше, жизнеспособных предложений по снижению цен. Сегодняшняя встреча выявила разные ситуации среди членов ЕС, но все были полны решимости принести облегчение европейским гражданам, поэтому отсутствие соглашения – это не вариант, – заявил по итогам встречи министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек.

Как известно, спровоцированный РФ энергетический кризис грозит не только домохозяйствам, но и промышленности Евросоюза, поскольку некоторые предприятия вынуждены закрываться из-за высоких цен на энергоносители.

Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Россия шантажирует ЕС угрозами отключить газ для блока. Москва уже частично или полностью прекратила поставки “голубого топлива” в 13 стран Евросоюза, объяснив это якобы техническими проблемами и санкциями.

Импорт российского газа в ЕС уже сократился с 40% по состоянию на конец февраля до 9%.

Европейская комиссия предложила установить предельную цену на российский газ с целью уменьшения последствий кризиса в энергетике. Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС должен сократить доходы России, используемые Кремлем для финансирования своей жестокой войны против Украины.