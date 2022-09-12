ЗАЭС должна перейти под контроль Украины, иначе РФ не прекратит опасную игру – МИД

Сентябрь, 12 в 18:52

Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции можно только после вывода российской армии с территории АЭС и возвращения под контроль Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС можно только после ее деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение этой цели. Ничто, кроме этого, не заставит Россию прекратить свою опасную игру, — убежден Николенко.

Недавно генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Марьяно Гросси заявил о необходимости режима прекращения огня и обеспечения безопасности на Запорожской АЭС.

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По его словам, атомная электростанция не должна быть пешкой в ​​войне, а постоянные обстрелы привели к полному отключению электричества в Энергодаре и поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.

В МИД заявили, что Российская Федерация должна полностью вывести войска с территории Запорожской АЭС, а Украина не согласится на какие-либо другие предложения для урегулирования ситуации на станции.