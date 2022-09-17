Сентябрь, 16 в 21:14

Президент Украины Владимир Зеленский сможет дистанционно принять участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Соответствующую резолюцию Генасамблея приняла в пятницу, 16 сентября.

За нее проголосовало 101 государство-член ООН, против выступили семь, еще 19 – воздержались.

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#BreakingNews UN General Assembly passes Resolution sponsored by Ukraine ???????? + to allow Pres Zelenskyy to present video address at High Level week #Unga @CBSNews | UN @UKRinUN @SergiyKyslytsya @ZelenskyyUa pic.twitter.com/GzuFiaMv5q — Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) September 16, 2022

Отметим, что 77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась во вторник, 13 сентября. Неделя высокого уровня продлится с 20 по 26 сентября.

В мероприятии примут участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что на 77-й сессии Генассамблеи ООН Украина будет продвигать тезис, что развязанная Россией полномасштабная война касается всего мира.