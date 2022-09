Президент Украины Владимир Зеленский сможет дистанционно принять участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Соответствующую резолюцию Генасамблея приняла в пятницу, 16 сентября.

За нее проголосовало 101 государство-член ООН, против выступили семь, еще 19 – воздержались.

#BreakingNews UN General Assembly passes Resolution sponsored by Ukraine ???????? + to allow Pres Zelenskyy to present video address at High Level week #Unga @CBSNews | UN @UKRinUN @SergiyKyslytsya @ZelenskyyUa pic.twitter.com/GzuFiaMv5q

— Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) September 16, 2022