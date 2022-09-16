Сентябрь, 16 в 15:25

В пятницу, 16 сентября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Участники рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения.

Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружений, необходимых для продолжения операции по освобождению украинских земель.

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В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, в.и.о. главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Также к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук, секретарь СНБО Алексей Данилов.