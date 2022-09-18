Еврокомиссия предложила урезать финансирование Венгрии на 65%

Сентябрь, 18 в 14:25

Приостановка 65% (около €7,5 млрд) финансирования Венгрии по трем операционным программам в рамках политики сплоченности предлагает Еврокомиссия Совету ЕС.

– Это необходимо, чтобы обеспечить защиту бюджета ЕС и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии, – говорится в заявлении.

Еврокомиссия с 27 апреля 2022 года искала нарушения верховенства права, в том числе случаи коррупции, за период пребывания Виктора Орбана на должности премьер-министра Венгрии, и 22 августа направила свой отчет Будапешту, дополненный разъяснениями в письме от 13 сентября.

Вывод ЕК заключается в том, что предложенные корректирующие меры в принципе могли бы решить рассматриваемые проблемы, если они правильно детализированы в соответствующих законах и правилах и внедрены соответственно.

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Евросовет должен в течение месяца принять окончательное решение по предложениям Еврокомиссии, а для этого необходимо большинство голосов стран-членов ЕС. В исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Венгрия обязалась исправить ситуацию и проинформировать Комиссию о выполнении ключевых шагов относительно реализации до 19 ноября.

На днях большинство депутатов Европарламента осудили попытки правительства Виктора Орбана относительно подрыва основ демократии в Венгрии, приняв соответствующий отчет 15 сентября.

Таким образом Европарламент запустил процедуру в рамках статьи 7 Договора о ЕС, чтобы сделать обзор событий в 12 сферах, вызывающих беспокойство парламента.

Источник: European Commission