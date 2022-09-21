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Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации

Валентина Летяк, редактор ленты
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации
Фото: Depositphotos

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что по соображениям безопасности они не будут выдавать гражданам РФ, уклоняющимся от мобилизации, гуманитарные и другие виды виз.

Об этом министр иностранных дел страны сообщил в Twitter.

По его словам, Латвия также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября.

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Ринкевичс подчеркнул, что Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами по совместным действиям в связи с инициированной Россией мобилизацией.

– Необходимо обсудить дальнейшую поддержку Украины и возможные дополнительные меры безопасности в регионе. Уровень военной угрозы для Латвии все еще низкий, – добавил дипломат.

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в РФ, в ходе которой Минобороны страны-агрессора планирует призвать 300 тыс. человек.

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