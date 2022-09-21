Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации

Сентябрь, 21 в 12:38

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что по соображениям безопасности они не будут выдавать гражданам РФ, уклоняющимся от мобилизации, гуманитарные и другие виды виз.

Об этом министр иностранных дел страны сообщил в Twitter.

По его словам, Латвия также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября.

Сейчас смотрят

Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами по совместным действиям в связи с инициированной Россией мобилизацией.

– Необходимо обсудить дальнейшую поддержку Украины и возможные дополнительные меры безопасности в регионе. Уровень военной угрозы для Латвии все еще низкий, – добавил дипломат.

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в РФ, в ходе которой Минобороны страны-агрессора планирует призвать 300 тыс. человек.