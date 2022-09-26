Испепелить всю группировку РФ в Украине: чем могут ответить США на ядерные угрозы Путина

Сентябрь, 26 в 1:09

США могут уничтожить весь Черноморский флот РФ и российские базы во временно оккупированном Крыму в случае применения ядерного оружия Россией.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телемарафона FreeДом. По его словам, есть серьезные причины, по которым можно свидетельствовать, что исполнение ядерного шантажа крайней маловероятно.

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— Они снова “размахивают” ядерным ударом, но это бессмысленно. Я до последнего времени считал, что есть три серьезных причины, по которым использование ядерного оружия Путиным крайне маловероятно. Первая: это не имеет никакого военного смысла. Он совершит ужасное военное преступление — уничтожит ядерным ударом один украинский город, тогда что, Украина перестанет сопротивляться, а Запад помогать? Нет. Ему уже сказано 20 раз на самом высоком уровне, Байден ему трижды повторял: don’t, don’t, don’t (перевод с английского: перестань или не надо, — Ред.), иначе он получит сокрушительный ответ. Насколько я могу судить, уже продуманы протоколы военного ответа на возможный ядерный удар.

По его словам, США могут за два-три дня испепелить всю путинскую группировку, находящуюся на территории Украины.