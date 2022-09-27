Сентябрь, 27 в 14:32

Бешеные закупки сжиженного природного газа (СПГ) в Европе означают, что этой зимой у европейцев будет достаточно топлива для выработки электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Об этом говорится в отчете компании BloombergNEF, которая занимается исследованием тенденций, способствующих переходу к экономике с низким уровнем выбросов углерода.

Предстоящей зимой Евросоюз может импортировать СПГ почти на 40% больше, чем годом ранее, а следующим летом он может увеличить закупки примерно на 14% для восстановления утраченных запасов.

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В отчете отмечается, что наряду с падением спроса из-за более высоких цен на энергоносители этих поставок достаточно, чтобы компенсировать полную остановку потоков в российских трубопроводах с 1 октября.

Теперь европейцам необходимо будет закупить на спотовом рынке СПГ на 90% больше, чем они получили по долгосрочным контрактам. Кроме того, это повлечет конкуренцию с Азией. Вероятно, что Китай и развивающиеся азиатские рынки увидят снижение импорта сжиженного газа.

В отчете сообщается, что теперь больше российского СПГ будет поступать в Китай, спрос на который зимой упадет на 16% по сравнению с прошлым годом.

Прогнозируется, что потребление в Японии упадет на 8% в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее, поскольку страна включает угольные электростанции. Спрос в Южной Корее может вырасти на 10% для накопления запасов.