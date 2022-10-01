Россия совершила преступление против мира: Земан осудил кражу украинских территорий

Октябрь, 01 в 15:54

Президент Чехии Милош Земан осудил аннексию части четырех областей Украины российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель чешского главы государства Иржа Овчачек.

— Президент республики Милош Земан осуждает российскую агрессию против Украины, осуждает кражу Россией украинской территории и вместе с другими верховными представителями государства заявляет, что аннексия украинской территории никогда не должна быть и не будет признана, — говорится в сообщении.

Овчачек добавил, что по словам Земана, Россия совершила преступление против мира.

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До полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, Земана считали одним из самых больших друзей Кремля в ЕС. Однако в августе президент Чехии заявил, что Россия ничего не получила и потеряла практически все, напав на Украину.

30 сентября российский диктатор Путин подписал “документы” о “присоединении” оккупированных территорий Украины к РФ.

Источник: Jiří Ovčáček