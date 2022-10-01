Октябрь, 01 в 10:37

Соединенные Штаты считают, что вступление Украины в НАТО “следует начать в другое время”.

Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник Джо Байдена подчеркнул, что Соединенные Штаты десятилетиями четко давали понять, что поддерживают политику открытых дверей для Североатлантического альянса.

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А также добавил, что любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 союзниками и странами, стремящимися присоединиться к альянсу.

– Сейчас мы считаем, что лучший способ для нас поддержать Украину – это практическая поддержка на местах, а процесс в Брюсселе следует начать в другое время, – сказал Джейк Салливан.

Напомним, что 30 сентября в то время, когда президент РФ Владимир Путин объявлял об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, в Украине как раз проходило заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По его итогам, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Уже через несколько часов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины, отметив, как и Соединенные Штаты, что решение о членстве будут принимать все 30 союзников.

По словам Йенса Столтенберга, сейчас НАТО фокусируется на немедленной поддержке Украины для защиты от грубого вторжения России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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