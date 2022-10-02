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Обнадеживающий успех ВСУ: глава Пентагона об освобождении Лимана от россиян

Валентина Летяк, редактор ленты
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Освобождение Лимана на Востоке Украины – обнадеживающий успех ВСУ, который создаст новые дилеммы для российской армии, заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя новости с фронта.

– Безусловно, это важно. Мы очень ободрены тем, что видим прямо сейчас, – сказал он на пресс-конференции на Гавайях.

По его словам, Лиман находился поперек линий поставок, которые РФ использовала для перебрасывания войск и техники на юг и запад.

– Без этих маршрутов будет сложнее. Это определенная дилемма для россиян в будущем, – подчеркнул Остин.

1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинское знамя уже в Лимане Донецкой области.

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По его словам, там еще продолжаются боевые действия, однако уже нет и следа от псевдореферендума.

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Источник: Deutsche Welle
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