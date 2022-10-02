Уход из Лимана является серьезной политической неудачей Кремля — британская разведка
1 октября российским подразделениям в городе Лиман Донецкой области пришлось уходить из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. Потеря Лимана является для РФ серьезной политической неудачей.
Так считают в британской разведке.
В минобороны Великобритании считают, что в Лимане стояли недоукомплектованные российские части Западного и Центрального военных округов, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов.
Отмечается, что контрнаступление ВСУ нанесло значительные потери войскам РФ, когда они отходили по единственной дороге из города, все еще находившейся под контролем россиян.
В оперативном отношении Лиман важен для контроля ключевой дороги, пересекающей реку Северский Донец, за которой Россия пытается укрепить свою оборону.
Поэтому уход России из Лимана являет собой серьезную политическую неудачу, ведь вывод войск привел к новой волне публичной критики российского военного руководства со стороны высокопоставленных чиновников.
Дальнейшие потери захваченных территорий лишь усилит общественную критику и давление на высшее командование.