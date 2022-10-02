Октябрь, 02 в 10:15

1 октября российским подразделениям в городе Лиман Донецкой области пришлось уходить из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. Потеря Лимана является для РФ серьезной политической неудачей.

Так считают в британской разведке.

В минобороны Великобритании считают, что в Лимане стояли недоукомплектованные российские части Западного и Центрального военных округов, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов.

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Отмечается, что контрнаступление ВСУ нанесло значительные потери войскам РФ, когда они отходили по единственной дороге из города, все еще находившейся под контролем россиян.

В оперативном отношении Лиман важен для контроля ключевой дороги, пересекающей реку Северский Донец, за которой Россия пытается укрепить свою оборону.

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Поэтому уход России из Лимана являет собой серьезную политическую неудачу, ведь вывод войск привел к новой волне публичной критики российского военного руководства со стороны высокопоставленных чиновников.

Дальнейшие потери захваченных территорий лишь усилит общественную критику и давление на высшее командование.