ВСУ зашли в Лиман, в городе ведутся бои — Восточная группировка войск

Октябрь, 01 в 16:40

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что ВСУ уже в Лимане.

— Мы уже в Лимане, но ведутся бои, детали будут позже, — заявил он в Єдиних новинах.

К тому же Череватый отметил, что оккупанты массово просили о помощи, но, “наверное, все смотрели концерт на Красной площади”.

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Кроме того, освобождение Лимана имеет стратегическое значение и означает продолжение успешной харьковской операции. Это также открывает коридор для освобождения Донбасса — на Сватово, Кременную, Северодонецк.

– Ну, и важный психологический момент – окружение большой группировки противника, который перед этим бахвалился своей непобедимостью. Это важный момент для наших ВСУ, которые ощущают все больше свою силу и мощь. Это беспощадный психологический момент для противника. Там, кстати, бились не последние войска, там сражались профессиональные военные. Там бился БАРС так называемый, это боевой армейский резерв, — отметил Череватый.

Он сообщил, что перед операцией там было до 5,5 тыс. единиц техники РФ.

Сейчас в пяти деоккупированных населенных пунктах вблизи Лимана проводятся стабилизационные меры, а именно поиск врага, остатков боеприпасов, а также людей, которым нужно оказать помощь.

Также Череватый добавил, что в этих населенных пунктах шли ожесточенные бои, поэтому есть серьезные разрушения.

Напомним, что сегодня, 1 октября, появилась информация, что на въезде в Лиман на Донетчине установили украинский флаг.