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В Кремле ищут замену Путину — СМИ называют пять кандидатов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін
Фото: Getty Images

Поскольку война, начатая российским диктатором Владимиром Путиным против Украины, продолжается уже восьмой месяц, растут предположения о том, кто может его заменить, в случае свержения.

70-летнему Путину не удалось добиться скорой победы, к которой он стремился, когда дал приказ о полномасштабном вторжении. Через несколько месяцев украинская армия сумела вернуть часть своей территории на юге и северо-востоке.

Эти неудачи вызвали редкие проявления критики среди его главных союзников, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК Евгения Пригожина. А украинская разведка намекала на вероятный переворот в армии РФ.

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Издание Медуза сообщало, что кремлевские инсайдеры обсуждают список потенциальных преемников в случае устранения Путина из-за провала в войне в Украине. Вот имена потенциальных кандидатов на кремлевское кресло.

Дмитрий Медведев

Бывший президент России, экс-премьер-министр и заместитель председателя Совбеза являются одним из потенциальных кандидатов, обсуждаемых в Кремле.

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57-летний российский политик сейчас выступает неким “ястребом” по вопросам внешней политики, делая чрезмерно жестокие и популистические заявления.

Дмитрий Медведев. Фото: Depositphotos

10 октября СБУ объявила его в розыск по статье Уголовного кодекса о покушении на территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее границы.

Сергей Кириенко

60-летний мужчина является первым заместителем главы администрации Путина. Именно ему приписывают начало карьеры Путина, предоставив ему высокий пост в ФСБ.

Сейчас Кириенко отвечает за контроль над “администрациями” аннексированных украинских областей (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская).

— Он постоянно на глазах общественности и говорит то, что хочет (слышать, – Ред.) президент, – рассказал Медузе источник в Кремле.

Дмитрий и Николай Патрушевы

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев является сыном главы Совбеза РФ Николая Патрушева. Оба имени упоминаются как потенциальные преемники.

Микола Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Getty Images

Преподаватель политики в Университете Бата Стивен Холл сказал Newsweek, что Кремль говорил об обоих “очень долго”.

— Николай Патрушев в прошлом очень хорошо умел манипулировать тем, что необходимо, и очень хорошо умеет играть со всеми сторонами и сохранять свою власть. Так что вполне возможно (что он может стать преемником Путина, — Ред.), — сказал Холл.

Сэр Ричард Дирлав, занимавший пост главы британской Секретной разведывательной службы с 1999 по 2004 год, также заявил в июле, что Николай Патрушев, старый соратник Путина, является наиболее вероятным кандидатом.

Евгений Пригожин

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в последние недели попал на полосы газет, публично высмеивая путинскую армию на фоне серии успешных контрнаступлений ВСУ.

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По мнению Холла, он может быть за кулисами кремлевского спектакля как кукловод. Он предположил, что Пригожин также мог бы поставить Медведева в качестве президента-марионетки.

— У него есть собственная военизированная группировка ЧИК Вагнера, которая действует сама по себе, по своим законам. У него есть проблема конституционная, но конечно конституцию можно изменить, что президентом не может быть лицо с уголовным прошлым, — сказал Холл.

Можно ли свергнуть Путина?

Политические обозреватели неоднозначны относительно того, будет ли глава Кремля устранен из-за его руководства войной в Украине.

Преподавательница политики и международных отношений в Эдинбургском университете Кася Качмарская сказала Newsweek, что не видит лица, которое сможет свергнуть Путина.

— Я не думаю, что любое лицо из режима способно противостоять Путину. Его союзникам придется объединить усилия, чтобы бросить ему вызов. Однако усиливающиеся споры между государственными структурами и клиентскими сетями Путина мешают возникновению антипутинской коалиции, — сказала она.

Старший преподаватель международных отношений в Университете Глазго Адриан Флореа сказал, что любая борьба за власть, которая сейчас может происходить в режиме Путина, “достаточно непрозрачна и ее нелегко расшифровать”, но отметил, что несогласие возросло на фоне военных неудач.

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По его мнению, если Украина вернет Донбасс или Крым, который РФ оккупировала в 2014-м, то перспективы смены режима будут гораздо выше.

— С такими потрясающими потерями на поле боя Путин, вероятнее всего, окажется в ситуации, когда объявит о широкомасштабной военной мобилизации, которая, скорее всего, вызовет гнев среди городского населения России, – сказал он.

Он добавил, что, вероятно, широкомасштабная мобилизация погрузит страну в серьезный экономический кризис, который может привести к широкому недовольству и протестам, и, в конце концов, от режима начнут отклоняться в периферии РФ, которые до сих пор верны Путину. В этих обстоятельствах борьба за власть внутри Кремля, вероятно, усилится.

Источник: Медуза, Newsweek

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