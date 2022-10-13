Октябрь, 13 в 20:48

Поскольку война, начатая российским диктатором Владимиром Путиным против Украины, продолжается уже восьмой месяц, растут предположения о том, кто может его заменить, в случае свержения.

70-летнему Путину не удалось добиться скорой победы, к которой он стремился, когда дал приказ о полномасштабном вторжении. Через несколько месяцев украинская армия сумела вернуть часть своей территории на юге и северо-востоке.

Эти неудачи вызвали редкие проявления критики среди его главных союзников, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК Евгения Пригожина. А украинская разведка намекала на вероятный переворот в армии РФ.

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Издание Медуза сообщало, что кремлевские инсайдеры обсуждают список потенциальных преемников в случае устранения Путина из-за провала в войне в Украине. Вот имена потенциальных кандидатов на кремлевское кресло.

Дмитрий Медведев

Бывший президент России, экс-премьер-министр и заместитель председателя Совбеза являются одним из потенциальных кандидатов, обсуждаемых в Кремле.

57-летний российский политик сейчас выступает неким “ястребом” по вопросам внешней политики, делая чрезмерно жестокие и популистические заявления.

10 октября СБУ объявила его в розыск по статье Уголовного кодекса о покушении на территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее границы.

Сергей Кириенко

60-летний мужчина является первым заместителем главы администрации Путина. Именно ему приписывают начало карьеры Путина, предоставив ему высокий пост в ФСБ.

Сейчас Кириенко отвечает за контроль над “администрациями” аннексированных украинских областей (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская).

— Он постоянно на глазах общественности и говорит то, что хочет (слышать, – Ред.) президент, – рассказал Медузе источник в Кремле.

Дмитрий и Николай Патрушевы

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев является сыном главы Совбеза РФ Николая Патрушева. Оба имени упоминаются как потенциальные преемники.

Преподаватель политики в Университете Бата Стивен Холл сказал Newsweek, что Кремль говорил об обоих “очень долго”.

— Николай Патрушев в прошлом очень хорошо умел манипулировать тем, что необходимо, и очень хорошо умеет играть со всеми сторонами и сохранять свою власть. Так что вполне возможно (что он может стать преемником Путина, — Ред.), — сказал Холл.

Сэр Ричард Дирлав, занимавший пост главы британской Секретной разведывательной службы с 1999 по 2004 год, также заявил в июле, что Николай Патрушев, старый соратник Путина, является наиболее вероятным кандидатом.

Евгений Пригожин

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в последние недели попал на полосы газет, публично высмеивая путинскую армию на фоне серии успешных контрнаступлений ВСУ.

По мнению Холла, он может быть за кулисами кремлевского спектакля как кукловод. Он предположил, что Пригожин также мог бы поставить Медведева в качестве президента-марионетки.

— У него есть собственная военизированная группировка ЧИК Вагнера, которая действует сама по себе, по своим законам. У него есть проблема конституционная, но конечно конституцию можно изменить, что президентом не может быть лицо с уголовным прошлым, — сказал Холл.

Можно ли свергнуть Путина?

Политические обозреватели неоднозначны относительно того, будет ли глава Кремля устранен из-за его руководства войной в Украине.

Преподавательница политики и международных отношений в Эдинбургском университете Кася Качмарская сказала Newsweek, что не видит лица, которое сможет свергнуть Путина.

— Я не думаю, что любое лицо из режима способно противостоять Путину. Его союзникам придется объединить усилия, чтобы бросить ему вызов. Однако усиливающиеся споры между государственными структурами и клиентскими сетями Путина мешают возникновению антипутинской коалиции, — сказала она.

Старший преподаватель международных отношений в Университете Глазго Адриан Флореа сказал, что любая борьба за власть, которая сейчас может происходить в режиме Путина, “достаточно непрозрачна и ее нелегко расшифровать”, но отметил, что несогласие возросло на фоне военных неудач.

По его мнению, если Украина вернет Донбасс или Крым, который РФ оккупировала в 2014-м, то перспективы смены режима будут гораздо выше.

— С такими потрясающими потерями на поле боя Путин, вероятнее всего, окажется в ситуации, когда объявит о широкомасштабной военной мобилизации, которая, скорее всего, вызовет гнев среди городского населения России, – сказал он.

Он добавил, что, вероятно, широкомасштабная мобилизация погрузит страну в серьезный экономический кризис, который может привести к широкому недовольству и протестам, и, в конце концов, от режима начнут отклоняться в периферии РФ, которые до сих пор верны Путину. В этих обстоятельствах борьба за власть внутри Кремля, вероятно, усилится.

Источник: Медуза, Newsweek