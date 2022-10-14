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Илон Маск подтвердил отказ финансировать работу Starlink в Украине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ілон Маск

Илон Маск подтвердил, что компания SpaceX не будет финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.

Об этом Маск написал в Twitter.

Так, один из пользователей Twitter Сойер Мерритт написал, что решение SpaceX разумно, ведь не следует ожидать, что компания частного сектора будет постоянно финансировать обслуживание станций. Он также отметил, что SpaceX с радостью продлит обслуживание терминалов, но уже за государственные деньги.

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Еще один пользователь отметил, что годовой доход SpaceX составляет всего около 2 млрд долларов, что не является большим доходом по сравнению с тем, что компания жертвует.

В свою очередь Илон Маск отметил, что SpaceX не просит возместить расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и присылать еще несколько тысяч терминалов, использующих данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства.

– Это глупо, – написал Маск.

Основатель SpaceX также добавил, что Starlink все еще теряет деньги, а группе спутников на низкой орбите очень тяжело избежать банкротства.

Ранее компания SpaceX сообщила Пентагону, что не сможет в дальнейшем финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

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