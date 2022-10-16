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Франция начнет тренировать украинских военных: Макрон утвердил план учений

Юля Захарченко, редактор ленты
Франция начнет тренировать украинских военных: Макрон утвердил план учений
Фото: Генштаб ВСУ

Франция намерена принять до 2 тыс. украинских военных, которые в течение нескольких недель будут проходить военную подготовку во французских частях.

Об этом заявил министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню. По его словам, президент Эмманюэль Макрон утвердил план военных учений.

– Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить в стране до 2 тыс. украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель, – отметил он.

По его словам, необходимо подготовить новое поколение солдат, которые смогли бы держаться длительное время. Он заверил, что Франция соблюдает нормы права и не становится стороной конфликта.

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Источник: Le Parisien

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