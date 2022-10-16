Франция начнет тренировать украинских военных: Макрон утвердил план учений

Октябрь, 15 в 22:53

Франция намерена принять до 2 тыс. украинских военных, которые в течение нескольких недель будут проходить военную подготовку во французских частях.

Об этом заявил министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню. По его словам, президент Эмманюэль Макрон утвердил план военных учений.

– Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить в стране до 2 тыс. украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель, – отметил он.

По его словам, необходимо подготовить новое поколение солдат, которые смогли бы держаться длительное время. Он заверил, что Франция соблюдает нормы права и не становится стороной конфликта.

Сейчас смотрят

Во Франции проводили военные учения украинских артиллеристов по обслуживанию самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине.

Источник: Le Parisien