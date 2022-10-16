США требует от ЕС увеличить и ускорить поддержку Украины – WP

Октябрь, 16 в 14:28

Из-за ухудшения состояния экономики Украины между США и их союзниками растет напряжение. Американские чиновники требуют от Евросоюза увеличить и ускорить финансирование Киева, пишет издание The Washington Post.

Именно об этом шла речь во время встреч на этой неделе в Вашингтоне министра финансов США Джанет Йеллен с мировыми финансовыми лидерами, в том числе с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони, а также министрами финансов стран ЕС.

По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в этом году сократится на 35%, а в правительстве говорят, что инфляция может достичь 40% в начале следующего года, что близко к гиперинфляции.

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– Мы призываем партнеров и союзников присоединиться к нам, быстро выполнив обязательства перед Украиной и сделав больше – как для того, чтобы помочь Украине продолжить предоставление основных государственных услуг, так и для того, чтобы помочь Украине начать строительство и восстановление, – сказала Еллен.

Она отметила необходимость быстрого предоставления именно прямых денежных выплат, а не кредитов, которые нужно возвращать. Издание отмечает, что заявления главы Минфина США были тонко завуалированной ссылкой на ЕС, почти полностью оказавшим свою помощь в виде кредитов.

В Европе отвергли обвинения в медлительности и неадекватности выплаты помощи.

– ЕС принимает миллионы беженцев из Украины и занимается ими на территории Евросоюза. Все это нужно учитывать при обсуждении общего объема поддержки и помощи, – подчеркнул европейский чиновник на условиях анонимности.

Украина уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования и до конца года ожидает еще более $11 млрд.