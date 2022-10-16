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Украине больше нужны немецкие системы ПВО, чем танки — Бербок

Валентина Летяк, редактор ленты
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что сейчас для Украины более важна поддержка системы ПВО, чем поставки боевых танков.

– В начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия, – заявила она в интервью телеканалу Phoenix.

Поэтому, по ее словам, поддержка средствами ПВО продолжится, а поставки танков – второстепенный вопрос.

– Танки, которые так нужны Украине, уже поставляются другими странами в рамках кольцевых обменов, — отметила Бербок.

В то же время Украина просит канцлера Германии Олафа Шольца создать европейский танковый альянс, который позволил бы передать Украине 200 танков Leopard 2.

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Источник: Phoenix

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