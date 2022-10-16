Украина предлагает создать танковый альянс для поставок Leopard 2

Октябрь, 16 в 12:42

Украина просит канцлера Германии Олафа Шольца создать европейский танковый альянс, который позволил бы передать Украине 200 танков Leopard 2.

Об этом в интервью Die Welt рассказал экспосол Украины в Германии Андрей Мельник.

— Дюжина стран (Европы, — Ред.) имеют 2 тыс. танков Leopard 2. Если каждая из этих стран уступит примерно 10% от этого Украине, мы могли бы создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории, — сказал Мельник.

Он отметил, что одним из приоритетов военной помощи для Украины является бронетехника.

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— Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard-2 и БМП Marder, больше артиллерии, но и боеприпасы, — сказал Мельник.

Он добавил, что Украина рассчитывает на военную поддержку со стороны Германии и в долгосрочной перспективе, особенно Военно-морских и Воздушных сил.

— Немецкие корабли, корветы, фрегаты и подлодки – лучшие в мире. То же касается Воздушных сил Германии. Все это нужно заказывать на годы вперед, потому что такую военную технику очень долго ждут, — сказал Мельник.

По его словам, это его последняя просьба к немецкой коалиции.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла в Германии Андрея Мельника. В должности посла в ФРГ Мельник запомнился резкой критикой в сторону немецких политиков, которые тянули с поддержкой Украины во время противостояния полномасштабной агрессии РФ.

Источник: Die Welt