Иран не усидит на двух стульях: военный эксперт о поставках оружия в РФ

Октябрь, 17 в 14:55

Иран, поставляя дроны России, пытается таким образом давить на Соединенные Штаты насчет ядерной программы.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телемарафона Единые новости.

— Иран не усидит на двух стульях… Несмотря на позицию официального Тегерана (относительно отрицания поставок Москве дронов, — Ред.), у украинской стороны есть все основания требовать от стран Запада усиленного характера военно-технической помощи в первую очередь в борьбе с БПЛА. Не случайно после Рамштайн 6 представители НАТО заявили, что Украине будут предоставлены несколько сот антидроновых винтовок, которые определенным образом смогут снизить возможность применения РФ иранских дронов.

По его словам, Израиль уже вышел из нейтральной позиции после снабжения Ираном оружия РФ.

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Он отметил, что Израиль нанес ракетно-бомбовый удар по заводу по производству дронов-камикадзе на территории Сирии вблизи Дамаска.

Снегирев добавил, что израильская сторона также передает разведданные украинской стороне по тактико-технологическим характеристикам иранских беспилотников.

Накануне издания WP сообщало, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

Кроме этого Тегеран готовится к отправке дополнительных беспилотных летательных аппаратов, в том числе десятков дополнительных дронов Mohajer-6 и большого количества дронов Shahed-136.

Сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.

Напомним, что война в Украине длится 236 дней.