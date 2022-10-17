Маск назвал Крым “важной частью” для РФ и сравнил с Гавайями в США — реакция ОП

Октябрь, 17 в 20:13

Руководитель компании SpaceX Илон Маск сделал очередное провокационное заявление по поводу временно оккупированного Крымского полуострова.

В социальной сети Twitter Маск написал, что Россия считает Крым своей частью и сравнил роль полуострова для Москвы с Гавайями и базой Перл-Гарбор для США.

— Нравится это кому-то или нет, но Россия вполне точно воспринимает Крым как свою важную часть. Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку это их южная военно-морская база. С их точки зрения, потеря Крыма – это все равно, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора, – написал бизнесмен.

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia. Сейчас смотрят Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base. From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Маск считает, что если Россия станет перед выбором — потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, то страна-агрессор выберет последнее.

По его словам, удар по России ядерным оружием приведет к Третьей мировой войне.

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter. We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose? If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

На высказывания Маска отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал такие предположения сомнительной стратегией.

.@elonmusk, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

В начале октября Маск попал в скандал, когда предложил мирный план Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крым, потому что переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.

После публикации Маска жестко раскритиковали в соцсетях. В ответ на возмущение миллиардер написал, что все еще очень поддерживает Украину, но боится ядерной эскалации со стороны Кремля.

Впоследствии из-за критики Маск сообщил, что отказывается финансировать услуги спутниковой связи Starlink в Украине, и предложил Пентагону оплачивать их вместо него. 15 октября Маск согласился продолжить финансирование спутников Starlink в Украине.