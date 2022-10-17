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Факты / Світ / Мировые новости

Маск назвал Крым “важной частью” для РФ и сравнил с Гавайями в США — реакция ОП

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Руководитель компании SpaceX Илон Маск сделал очередное провокационное заявление по поводу временно оккупированного Крымского полуострова.

В социальной сети Twitter Маск написал, что Россия считает Крым своей частью и сравнил роль полуострова для Москвы с Гавайями и базой Перл-Гарбор для США.

— Нравится это кому-то или нет, но Россия вполне точно воспринимает Крым как свою важную часть. Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку это их южная военно-морская база.

С их точки зрения, потеря Крыма – это все равно, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора, – написал бизнесмен.

Маск считает, что если Россия станет перед выбором — потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, то страна-агрессор выберет последнее.

По его словам, удар по России ядерным оружием приведет к Третьей мировой войне.

На высказывания Маска отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал такие предположения сомнительной стратегией.

В начале октября Маск попал в скандал, когда предложил мирный план Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крым, потому что переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.

После публикации Маска жестко раскритиковали в соцсетях. В ответ на возмущение миллиардер написал, что все еще очень поддерживает Украину, но боится ядерной эскалации со стороны Кремля.

Впоследствии из-за критики Маск сообщил, что отказывается финансировать услуги спутниковой связи Starlink в Украине, и предложил Пентагону оплачивать их вместо него. 15 октября Маск согласился продолжить финансирование спутников Starlink в Украине.

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