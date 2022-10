Маск назвал Крым “важной частью” для РФ и сравнил с Гавайями в США — реакция ОП

Руководитель компании SpaceX Илон Маск сделал очередное провокационное заявление по поводу временно оккупированного Крымского полуострова.

В социальной сети Twitter Маск написал, что Россия считает Крым своей частью и сравнил роль полуострова для Москвы с Гавайями и базой Перл-Гарбор для США.

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia.

Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.

From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor.

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022