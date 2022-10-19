Россия может восстановить свой военный потенциал за 2-4 года – министр обороны Эстонии

Октябрь, 19 в 20:04

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предполагает, что Россия рано или поздно восстановит свой военный потенциал, несмотря на санкции.

Об этом он сказал в Вашингтоне во время мероприятия аналитического центра German Marshall Fund of the United States.

– Они восстановят свои возможности рано или поздно, – оценил Певкур.

Он не выразил большого оптимизма относительно того, что введенные США санкции против российской военной промышленности будут значительно предотвращать атаки России на Украину.

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– Рынок адаптируется. Если будет дефицит чипов, всегда найдется кто-нибудь, кто готов их производить, или будет найден способ использовать оружие без микрочипов, — сказал он.

Министр предположил, что России понадобится от двух до четырех лет, чтобы восстановить свои Вооруженные силы до уровня, на котором они находились до полномасштабного вторжения в Украину.

Певкур выразил недоумение в связи с заявлениями некоторых дипломатов ЕС, что нужно получить больше подтверждений, что РФ использует именно иранские беспилотники в Украине.

– Я вижу иранские беспилотники на военном плацдарме. Кто их поставляет? Монголия? – риторически спросил он.

Он добавил, что готов обсудить факт, что иранские беспилотники остаются иранскими.

19 октября стало известно, что послы стран-членов ЕС одобрили санкции против Ирана за вовлечение в войну, которую Россия развязала против Украины. Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании – производителя дронов.