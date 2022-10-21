Украина может рассчитывать на получение €18 млрд от ЕС в 2023 году – глава Еврокомиссии

Октябрь, 21 в 17:24

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в следующем году Украина может рассчитывать на получение €18 млрд для удовлетворения основных потребностей.

Об этом она сказала по итогам двухдневного заседания Евросовета на уровне лидеров стран — членов ЕС в Брюсселе.

Фон дер Ляйен напомнила, что ранее была согласована макрофинансовая помощь для Украины в размере €9 млрд, которая будет частично выделена до конца этого года. С начала этого года ЕС поддержал Украину на сумму €19 ​​млрд.

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Она подчеркнула, что для Украины очень важно иметь предполагаемый и стабильный поток доходов.

— Украина говорит нам, что им нужно примерно €3-4 млрд в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для основных нужд. И эти €3-4 млрд должны финансироваться ЕС, нашими американскими друзьями и финансовыми институтами. Поэтому дискуссия сосредотачивалась на сумме €1,5 млрд в месяц для Украины, которая будет финансироваться ЕС, – заявила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что в целом в следующем году с помощью Евросоюза, США и международных финансовых организаций сумма, на которую Украина сможет рассчитывать, составит €18 млрд.

По ее словам, министрам финансов поручили создать надлежащий механизм. Она добавила, что также было целью послать сигнал Украине, насколько важен этот надежный поток дохода.

20-21 октября в Брюсселе прошла двухдневная встреча глав государств и правительств стран ЕС. Она была посвящена поиску решений для текущего энергетического кризиса, спровоцированного действиями РФ.

Лидеры стран ЕС также рассмотрели ситуацию в Украине и подтвердили готовность продолжать поддержку в борьбе против российского вторжения.