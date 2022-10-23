Рискованный выбор, окупившийся в битве с Путиным: The New Yorker о поставках США оружия Украине

Октябрь, 23 в 20:01

Администрация Байдена с начала полномасштабного российского вторжения предоставила ценные разведданные и все более мощное оружие. Издание The New Yorker в своем материале называет это “рискованным выбором, который окупился в битве с Путиным”.

Факты ICTV дают полный перевод статьи В попытках США вооружить Украину издания The New Yorker.

В начале сентября министр обороны Украины Алексей Резников отправился из Киева на авиабазу США в Рамштайн-Мизенбахе (Германия), где официальные лица НАТО собрались, чтобы обсудить военную поддержку Украины.

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Поездка на расстояние около 1 200 миль (свыше 1,9 тыс. км), что примерно эквивалентно путешествию из Нью-Йорка в Миннеаполис, длилась большую часть дня. Поскольку рейсов из Украины нет, Резникову пришлось добираться до границы на машине, а остальной путь — на самолете.

Отправляясь из столицы, он не мог не надеяться на хорошие новости. Украинские силы обороны открыли второй фланг масштабного контрнаступления — неожиданную операцию по направлению оккупированной Россией территории в Харьковской области.

— Я научился не завышать свои ожидания, особенно в военное время, — сказал Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова министром обороны в прошлом ноябре, всего за три месяца до российского вторжения. Резников – юрист и постоянный участник политики Киева, ветеран советских ВВС и упорный парашютист. Сейчас он является ведущим участником переговоров по обеспечению поставок западного оружия, необходимого для продолжения борьбы Украины.

– Я получаю определенный запрос от генералов. Потом я объясняю нашим партнерам необходимость этого, – сказал он.

Во время поездки Резникова в Рамштайн война находилась, как он выразился, в третьей фазе.

— Первый этап заключался в том, чтобы просто сдержать врага в тех местах, где ему удалось прорваться.

Это была битва за Киев и за выживание Украины как суверенного государства, которую Россия фактически проиграла.

— Второй — стабилизировать фронт и достичь чего-то вроде равного противостояния сил на поле боя.

Россия, оккупировавшая ряд ключевых городов на Юге и Востоке Украины, сохранила значительное преимущество в тяжелых вооружениях — ее ракеты большой дальности могли сеять ужас и смерть на поле боя и за его пределами, расчищая путь для наступления войск. Но Украина получила от США и других стран НАТО достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов, чтобы дать адекватный ответ.

— Это позволило военно-политическому руководству страны серьезно задуматься о третьем этапе. То есть начать наступательную операцию, – сказал Резников.

Владимир Путин фактически смирился с тупиковой ситуацией второй фазы войны, сделав ставку на то, что по мере того, как линии фронта будут удерживаться, а конфликт будет все больше нарушать мировые поставки энергии и продовольствия, украинское общество устанет от войны, а преданность Запада ослабнет.

Существовали определенные основания сомневаться в продолжительности поддержки США и НАТО — казалось, усиливалась она пропорционально способности Украины отражать российские атаки.

— Мы видели, как поставки оружия США способствовали настоящему успеху на поле боя, что, в свою очередь, консолидировало поддержку большего количества стран. Но можно представить все наоборот: если бы не было первого, может быть, не было бы и второго, — сказал представитель администрации Байдена, который занимается политикой в ​​отношении Украины.

Когда началось лето, Резников почувствовал растущую усталость в некоторых западных столицах. Отношение, по его словам, было следующим: Хорошо, мы помогли Украине сопротивляться, мы спасли их от уничтожения.

Резников и другие официальные лица хотели продемонстрировать своим партнерам на Западе, что украинская армия может отвоевать обширные участки территории, оккупированной Россией.

— Контрнаступление показало бы, что одно дело — принять участие в помощи жертве, другое — понять, что ты можешь наказать агрессора, — сказал Резников.

В июле военные представители Украины, США и Великобритании собрались на базе в Европе, чтобы обсудить возможные сценарии. Отправной точкой украинцев стала широкая кампания на южном фронте, стремление освободить не только оккупированный Херсон, но и сотни квадратных километров в Николаевской и Запорожской областях.

Военные планировщики собирались в трех комнатах, разделенных по странам, где эксперты проводили одни и те же кабинетные учения. Они часто работали по 20 часов в сутки, а американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев.

— У нас есть более сложные алгоритмы и методологии, когда речь идет о таких вещах, как планирование логистики и расчет количества боеприпасов. Идея заключалась не в том, чтобы сказать им, что делать, а скорее в том, чтобы дать им разные варианты, чтобы проверить их планы, — сказал чиновник Министерства обороны.

Начальные командно-штабные учения показали, что объединенное наступление через южный фронт дорого обойдется украинской технике и живой силе. Это выглядело опрометчиво. Представитель Минобороны сказал: Они запускали эту версию наступления многократно, и просто не могли заставить модель работать.

На Юге Украина наносила удары по российским позициям с помощью высокоточных реактивных систем США. В ответ российские генералы перебросили значительное количество подразделений из Харьковской области на северо-восток, для поддержки войск под Херсоном. Стратеги остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову сообщили о планах.

— Меня не в первый раз поражает способность наших военных находить неожиданные решения. Я понял, что от меня зависело достать им необходимое оружие, – сказал он.

В конце августа украинские сухопутные войска начали наступление на Херсон. Это была медленная, изнурительная операция, в которой обе стороны понесли большие потери. Через неделю войска контратаковали российские позиции в Харьковской области, что явно застигло российских военачальников врасплох.

Так как многие подразделения были переброшены на Юг, ряд территорий на северо-востоке охраняли недостаточно оснащенные российские силы и ОМОН с недостаточным боевым опытом. Многие из них просто бросили свои позиции и сбежали, оставив ящики с боеприпасами и даже танки. Украинские войска мчались от города к городу, часто на западных машинах, таких как Humvee и австралийских бронетранспортерах Bushmaster.

Резников был на полпути к авиабазе Рамштайн, когда впервые получил смс о прорыве под Харьковом. ВСУ отразили Балаклею, ключевой город в регионе. Резников рисовал в голове карту, подсчитывая следующие города, которые могут быть освобождены. Он ехал с небольшой делегацией, в которую входили первые лица Генштаба и военной разведки, также получавшие сводки с фронта. Они начали сверять записи.

Украинские подразделения продвигались к востоку, в сторону Купянска, важного логистического узла, затем расширились на север и юг, отражая ключевые дороги и железнодорожные узлы. Когда Резников приземлился в Германии, 8 сентября, десантники достигли реки Оскол, в 48 км от того, что еще несколько часов назад было линией российского фронта. Через несколько дней украинские военные отвоевали более 1,8 тыс. квадратных км территории.

На следующее утро Резников встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Они были проинформированы о контрнаступлении и вместе с Резниковым отслеживали прогресс военных на карте. Оба сохраняли хладнокровие, отметил Резников, но они были явно взволнованы.

— Их лица сияли. Они знали, что происходит и что это значит, – сказал он.

Во второй половине дня Резников выступил перед группой из 30 министров обороны стран НАТО.

— Успех контрнаступления Украины благодаря вам, — сказал он.

Позже он сказал журналисту The New Yorker: Конечно, я имел в виду США больше всего.

До полномасштабного вторжения чиновники в Киеве часто чувствовали, что политический истеблишмент в Вашингтоне смотрел на их страну как на небольшого игрока в геополитической игре.

— Украина рассматривалась не как самодостаточная страна, а скорее как один из элементов управления отношений с Россией, — сказал советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В 2014 году Путин приказал ввести российские войска без опознавательных знаков — так называемых зеленых человечков — на украинский полуостров Крым и разжег сепаратистский конфликт на украинском Донбассе. Тогда Украина имела в основе армию преимущественно советского образца с закоренелой бюрократией и военной техникой времен Холодной войны.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко обратился к Бараку Обаме с просьбой получить больше и лучшее оружие. По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, Обама опасался, что “если мы усилим поддержку, россияне пойдут на эскалацию конфликта, и тогда все пойдет по спирали”. Тогдашний вице-президент Джо Байден был более склонен к передаче оружия.

– У него была позиция, что если бы Путину пришлось объяснять российским матерям, почему гробы возвращаются домой, это могло бы повлиять на его расчеты, – сказал представитель Пентагона.

Украинские чиновники были особенно непоколебимы в своих запросах на одно оружие – это переносная противотанковая ракета Javelin, которая получила свое название из-за сходства траектории ее полета с траекторией полета копья.

— Javelin — был единственной вещью, которая в понимании украинцев им действительно необходима. Это также чисто оборонительное оружие, которое, как они надеялись, могло бы облегчить нам поставки, — сказал заместитель советника по вопросам нацбезопасности в Белом доме Обамы Бен Роудс.

Обама вообще отказался предоставлять любое летальное оружие. Зато Белый дом сосредоточил свои усилия на подготовке украинских войск. На базе вблизи Яворова на Западе Украины, в 42 км от границы с Польшей, инструкторы из США и других стран НАТО обучали принципам тактики малых подразделений и готовили новое подразделение украинских сил специального назначения.

Однако Кэрол Нортрап, которая тогда была военным атташе США в посольстве в Киеве, сказала, что украинцев “намного больше интересовали наши материалы, чем наши советы. Они говорили: Нам нужны вещи. А мы отвечали: Мы хотим вас научить”.

Дональд Трамп вступил в должность, пообещав улучшить отношения с Россией, что насторожило чиновников в Киеве. Но его администрация одобрила Javelin. Первая партия – около 200 ракет и 37 пусковых установок – прибыла в Украину весной 2018 года. В следующем году анонимный информатор сообщил, что во время официального телефонного разговора с Зеленским Трамп намекнул, что предстоящие продажи Javelin можно связать с “услугой”.

Трамп хотел, чтобы Зеленский расследовал конспирологическую теорию заговора, согласно которому украинское правительство, а не Россия, вмешалось в президентские выборы 2016 года, и приказал расследовать дело, связанное с работой сына Байдена Хантера в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.

Разговор привел к первому судебному делу об импичменте Трампа. Это также разблокировало военную помощь США для Украины: Конгресс при поддержке обеих партий обеспечил предоставление пакета стоимостью $250 млн.

Зеленский увидел в избрании Байдена шанс возобновить отношения с США. Весной 2021 года Россия начала стягивать войска и технику на границу с Украиной. В сентябре того же года во время встречи с Зеленским в Белом доме Байден объявил о дополнительных $60 млн на помощь в сфере безопасности, включая больше Javelin.

Оба президента демонстрировали взаимный интерес и доброжелательность, но Зеленский оставил Вашингтон без обязательств по двум ключевым вопросам, которые он поднял с Байденом: создание пути для вступления Украины в НАТО и предотвращение запуска газопровода Nord Sream-2, который позволил бы РФ поставлять природный газ в Германию и остальную Европу в обход Украины.

Той осенью данные разведки показали, что Россия разместила более 100 тыс. военных вдоль украинской границы.

— Тогда мы еще не были уверены, принял ли Путин окончательное решение о вторжении. Но, несомненно, он допускал возможность это сделать, — сказал мужчина, знакомый с дискуссиями по Украине в Белом доме.

В ноябре Байден отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса в секретную поездку в Москву. Бернс раньше был послом США в России и часто лично общался с Путиным. В течение двух дней Бернс встречался с ближайшим окружением Путина, в том числе с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым и главой кремлевского Совбеза Николаем Патрушевым.

У него также был часовой телефонный разговор с Путиным, который из-за страха коронавируса сидел изолированный в своей резиденции в Сочи. Бернсу показалось, что голос Путина звучал холодно и бесстрастно, словно он почти решил.

После возвращения в Вашингтон Бернс передал свои выводы Байдену. Меседж, по словам Бернса, заключался в том, что “Путин считал Зеленского слабым лидером, что украинцы прогнутся и что его военные могут добиться решающей победы с минимальными затратами”.

В январе Бернс отправился в Киев, чтобы предупредить Зеленского. Только прошло православное Рождество, в столице Украины царила праздничная атмосфера, улицы были украшены. Зеленский понимал значение разведданных, предоставленных Бернсом, но все равно считал, что можно избежать широкомасштабного вторжения.

Во-первых, он не хотел делать ничего, что могло бы спровоцировать политический и экономический кризис в Украине. Он также беспокоился о том, что мобилизация ВС может ненамеренно дать Путину повод для войны. Бернс с пониманием отнесся к этой дилемме, но подчеркнул, что надвигающаяся опасность не гипотетическая. Бернс непосредственно сообщил Зеленскому, что российские войска планируют захватить аэропорт Гостомель и использовать его как плацдарм для перекидывания войск и техники.

В Белом доме Tiger Team, состоящий из экспертов Госдепа, Минобороны, Объединенного комитета начальников штабов и разведывательных служб, провела обучение по прогнозированию формы российской атаки. После прихода к власти Путина 20 лет назад кремлевское руководство анонсировало широкомасштабные усилия по модернизации своих ВС. ЦРУ и другие западные спецслужбы пришли к выводу, что российская армия одолеет Украину. По тогдашним оценкам разведки Путин ожидал, что российские войска захватят Киев в течение 72 часов.

— Мы думали, что это может занять больше дней, чем ожидали россияне, но не намного, — сказал представитель Министерства обороны.

Внешне Зеленский вел себя так, будто война не была неизбежной.

— Капитаны не должны покидать корабль. Я не думаю, что у нас здесь Титаник, – сказал он ближе к концу января.

Но он серьезно воспринял перспективу российского вторжения.

— Есть разница между тем, что вы говорите обществу, и тем, что вы делаете на самом деле. Мы не могли допустить паники в обществе, – сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

За кулисами Зеленский и другие чиновники Украины просили США о значительных поставках оружия.

— На каждом этапе они просто говорили: дайте нам все, что есть на свете. Мы адаптировали то, что мы предоставили, к реальной ситуации, с которой они столкнулись, — сказал представитель администрации.

В конце января администрация Байдена объявила, что посылает пакет военной помощи на $200 млн, включавший еще 300 Javelin и впервые ПЗРК Stinger, отыгравший ключевую роль в разгроме моджахедами армии СССР в Афганистане.

— Вы не можете захватить страну с помощью ПЗРК. Но вы можете защитить аэропорт от нападения с воздуха, — сказал представитель Министерства обороны.

В Киеве несколько раз в неделю начали садиться транспортные самолеты ВВС США с ящиками с оружием. Администрация Байдена также рассекретила итоги своих оценок разведки, публично предупредив, что полномасштабное вторжение России в Украину неизбежно. Многие американские чиновники считали, что Зеленский не готов принять безотлагательность угрозы. Во многих разговорах с Байденом Зеленский упоминал о негативном влиянии разговоров о войне на фондовом рынке Украины и ее инвестиционном климате.

— Справедливо сказать, что тот факт, что эти вопросы оставались приоритетными, вызвало определенные удивления, — отметил собеседник, знакомый с политикой Белого дома по Украине.

Шесть месяцев назад талибы захватили власть в Афганистане через несколько дней после вывода войск США. Администрация Байдена полагалась на то, что поддерживаемая США афганская армия сможет завести борьбу с Талибаном в тупик в течение нескольких месяцев. Когда речь шла о российской угрозе в Украине, чиновники по обороне и безопасности США ошиблись.

— Я считаю, что в определенном смысле мы перенесли афганский опыт на украинцев, – сказал чиновник Пентагона.

Михаил Подоляк считает, что предупреждения, поступающие из Вашингтона и других стран, были неполными:

— Они скажут: Россияне будут атаковать! Ладно, тогда какой следующий шаг? Вы с нами? И казалось, что ответа нет.

Другим источником беспокойства было то, что официальные лица США плохо понимали украинский план защиты страны или даже то, существовал ли такой план. Генерал Милли несколько раз в неделю общался с главнокомандующим ВСУ Украины Валерием Залужным.

Милли потребовал от него информации о том, как Украина будет защищаться, включая запрос о детальной инвентаризации запасов оружия. Милли также предложил собственное стратегическое видение – акцент на рассредоточенных мобильных подразделениях, нескольких линиях обороны по всей стране и сочетании обычных сил и партизанской войны.

— Наше сообщение не было: Ребята, вас вот-вот раздавят, так что вам следует просить мира. Скорее, сообщение заключалось в том, что вы вот-вот попадете под каток, поэтому вам нужно серьезно укрепить свою защиту, – сказал американский военный чиновник.

Залужный, похоже, не затруднялся сообщать какие-либо подробности. Он не только защищал свои планы, он отказался поделиться размещением тайников оружия, которые постоянно перемещал и маскировал, чтобы уберечь их от уничтожения или захвата армией РФ. Некоторые чиновники США были озабочены тем, что Залужный, как и Зеленский, не до конца верили разведке США.

— Другие были убеждены, что он в это верил и имел военные планы под рукой, но хотел сохранить их в секрете от Зеленского, — сказал военный.

Учитывая нежелание Зеленского ставить страну на военные рельсы, высказывались предположения, что Залужный, возможно, пытался избежать того, что его попросят свернуть подготовку. Если это было так, сказал американский военный, возможно, Залужный не хотел делиться ими с Милли, потому что боялся, что Милли потом проинформирует Белый дом, который в свою очередь что-нибудь скажет Зеленскому.

Наконец в феврале Залужный согласился поделиться своим планом защиты Украины. Военного атташе посольства США в Киеве, полковника ВВС, вызвали на совещание в Генштаб и показали одностраничный очерк украинских позиций и схем обороны. Ей не дали копии, но разрешили делать только рукописные заметки. Даже оговорив эти условия, Залужный был менее готов. Его подчиненные показали атташе ошибочную версию плана, замаскировав весь размах оборонной кампании.

В конце концов стратегия Залужного заключалась в том, чтобы любой ценой не допустить захвата Киева, а в других областях позволить российским войскам опережать их логистику и линии снабжения. Идея состояла в том, чтобы уступить территорию в краткосрочной перспективе, чтобы ликвидировать российские подразделения, как только они будут очень растянуты.

– Тогда мы никому не доверяли. Наш план был единственным крошечным шансом на успех, и мы вообще не хотели, чтобы кто-нибудь знал об этом, — сказал высокопоставленный украинский военный чиновник.

В первые дни войны Байден сказал представителям службы нацбезопасности в Белом доме и Минобороны, что США имеют три основных политических интереса в Украине.

— Во-первых, мы не позволим, чтобы это вовлекло нас в войну с Россией. Во-вторых, мы должны убедиться, что сможем выполнить наши обязательства перед НАТО по статье 5. И в-третьих, мы сделаем то, что может помочь Украине добиться успеха на поле боя. Президент четко сказал: мы не хотим видеть Украину проигравшей, — напомнил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Перед вторжением администрация Байдена отправила несколько тысяч дополнительных солдат в страны-члены НАТО в Восточной Европе и Балтийском регионе, чтобы показать, что американские военные готовы их защищать.

Из бункера в правительственном квартале Киева Зеленский проводил селекторное совещание с украинскими официальными лицами дважды в день, в десять утра и десять вечера, на тему поставок оружия. США вместе с Великобританией, Чехией, Польшей и странами Балтии посылали противотанковое оружие, ПЗРК и стрелковое оружие. Но внезапно оказавшимся в борьбе за выживание украинцам эти поставки казались мелочью. Они хотели иметь более мощное оружие, включая истребители, танки, противовоздушную оборону, а также дальнобойную артиллерию и ракеты.

— Поставки были не такими большими, не такими, как хотелось бы. Никто не верил, что мы выстоим, – сказал Данилов.

Зеленский проявил огромное мужество, оставшись в Киеве. По словам Резникова, спецслужбы страны следили за тремя чеченскими спецгруппами, которых послали ликвидировать президента Украины и других топ-политиков. Зеленский также оказался умелым лидером, демонстрируя неповиновение, чтобы способствовать сплоченности дома и поддержке на международном уровне. Два дня спустя после вторжения Associated Press сообщило, что Зеленский отклонил предложение США эвакуировать его из Киева, заявив: Мне нужны боеприпасы, а не такси.

— Насколько я знаю, этого никогда не было. Но снимаю шляпу перед Зеленским и его окружением. Это была отличная линия, — сказал высокопоставленный чиновник США.

Украинским силам удалось предотвратить высадку российских транспортных самолетов в аэропорту Гостомель. В сельской местности вокруг Киева российские бронетранспортеры застряли за пределами досягаемости своих линий и стали легкой мишенью для засад и ударов беспилотников. Опасения Вашингтона относительно ВСУ теперь казались неуместными.

– Очевидно, что у них был план. Потому что без него невозможно сражаться с россиянами и мастерски проводить мобильную эшелонированную оборону, — сказал американский военный.

Украинцы выиграли еще один фактор, который США не учли: российская гордыня и неорганизованность. Путин спланировал вторжение с узким кругом доверенных советников, планировавших молниеносный рейд, чтобы свергнуть Зеленского и его правительство.

Украинцы находили парадную форму внутри захваченной ими российской военной техники — захватчики думали, что в считанные дни они пройдут победным маршем по улицам центра Киева. Зато они оказались глубоко в украинской территории без доступа к самому необходимому, например, пище и воде. Как сказал представитель Министерства обороны: Мы предполагали, что у них все хорошо, но оказалось, что наоборот.

Первые успехи Украины изменили отношение Вашингтона.

— Украинцы хорошо боролись, что помогло открыть шлюзы для большей военной помощи, – сказал представитель Минобороны.

Несмотря на это, администрация Байдена не дала Киеву все, что он хотел. В одном списке желаний, который попал в Вашингтон, говорилось, что Украине нужно 500 ракет Javelin в день. В начале войны производство Javelin составляло всего около 2 тыс. в год. Другие предложения, обнародованные Зеленским и официальными лицами Украины, включали бесполетную зону при поддержке авиации НАТО и ПВО, не имели успеха.

— Наши интересы в значительной степени совпадают, но они не идентичны. Когда мы говорим что-то вроде: Это эскалация и может втянуть НАТО в войну, они говорят: Да, хорошо. Когда может стать еще хуже для нас? Это уже экзистенциально. Откровенно говоря, на их месте у меня была бы такая же точка зрения, — сказал представитель Пентагона.

Между Милли и Залужным вспыхнуло напряжение. Украина хотела больше самолетов советской разработки МиГ-29, на которых украинские летчики летали с 80-х годов. Киев достиг предварительной договоренности с Польшей, по которой Варшава поставит 20 самолетов, а США предоставят Польше F-16 американского производства на замену. Администрация Байдена опасалась, что полет самолетов с территории НАТО в небо Украины будет воспринято как явная эскалация.

Официальные лица США скептически восприняли полезность самолетов для Украины. МиГ-29 — это, прежде всего, перехватчик для ведения боевых действий в воздухе, а не штурмовик, который может, скажем, поддерживать пехоту с воздуха или атаковать колонну танков, а более совершенный российский истребитель Су-35 мог легко его перехитрить. Залужный сказал Милли, что в Украине почти не осталось истребителей. Милли настаивал на том, что в Украине их достаточно. Эти двое не разговаривали больше недели.

— Сначала их разговоры были формальными и деловыми. Один говорил свой длинный сценарий, а другой – свой. Теперь тон более теплый, дружественный. Они рассказывают о своих семьях, – сказал военный представитель США.

Никто точно не знал, как Россия отреагирует на западные поставки оружия. Официальные лица США полагали, что Путин пойдет на эскалацию при одном из трех сценариев: если российская армия столкнется с полным крахом на поле боя, если Путин почувствует непосредственную угрозу собственному правлению или если военные США или НАТО напрямую вмешаются в войну в Украине.

Относительно вероятного ответа Путина официальные лица в Вашингтоне прогнозируют ряд тревожных сценариев: от проведения испытаний ядерной бомбы в Арктике до применения тактического ядерного оружия в Украине. Но оценка была также такова, что Путина можно сдержать. Высокопоставленный сотрудник разведки США сказал: Он тоже не хочет третьей мировой войны.

В начале апреля российские военные объявили о полном уходе из Киевской области, фактически признав, что их начальные боевые цели потерпели неудачу. Теперь РФ сменила тактику на артиллерийский штурм Донбасса, используя ракетные удары, чтобы сравнять города с землей, а затем отправить наземные силы для захвата завалов. Это означало, что Украине нужна собственная тяжелая артиллерия.

— Подразделение с несколькими Javelin мало что может сделать, если на вас идут 200 танков, – сказал высокопоставленный украинский военный.

Тогда, по словам украинских генералов, артиллерийских боеприпасов армии хватило на две недели интенсивных боев. Украина использовала 152-миллиметровые снаряды, боеприпасы, которые многие бывшие государства-члены Варшавского договора унаследовали от СССР. Силы НАТО используют 155-миллиметровые снаряды, и эти две системы не взаимозаменяемы. Проблема заключалась не только в уменьшении запасов боеприпасов советского калибра в Украине — их все труднее было найти в любой точке мира.

В начале войны западные правительства и частные торговцы оружием договорились о передаче оружия из Болгарии и Румынии. Среди крупнейших тайников были те, которые США и НАТО выделили для афганских сил безопасности, которые оставались невостребованными на складах в Восточной Европе после прихода к власти талибов. Беларусь, где российские войска скопились перед вторжением, имела значительные запасы артиллерийских боеприпасов, но союзник России точно не собирался давать их Украине.

— Мы видели, что все меньше стран поднимают руки, чтобы сказать, что у них есть боеприпасы для пожертвования, — сказал контрадмирал, директор по материально-техническому обеспечению Европейского командования армии США Р. Дюк Хайнц.

Оставался другой вариант: Украине придется перейти на оружие натовского калибра. 26 апреля на авиабазе США в Рамштайне встретились министры обороны более 40 стран, включая все государства-члены НАТО. Министр обороны США Остин открыл заседание.

— Украина верит в то, что она может победить, и все здесь тоже. Я знаю, что все мы полны решимости сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины по мере развития борьбы, — сказал он.

Перед саммитом США согласились передать Украине 90 гаубиц М777, впервые предоставив стране тяжелую артиллерию. M777, разработанные для поддержки операций пехоты в Афганистане и Ираке, были более мощными и точными, чем существующая в Украине артиллерия типа гаубиц.

– Остин позвонил и сказал, что решение принято. Я понял, что мы перешли определенный рубикон, – сказал Резников.

Через несколько дней первый контингент украинских солдат — две команды, состоящие из стрелка и начальника отдела, прибыли в учебный центр армии США в Графенвере на юге Германии. В течение шести дней американские инструкторы учили их, как настраивать и перемещать M777, как вручную наводить мишень и поддерживать уровень азота и гидравлической жидкости в орудии. Как сказал один американский инструктор: Это не то ружье, из которого можно выбить все дерьмо и продолжать напевать.

Украинские солдаты в Графенвере поразили американских коллег высокой мотивацией. Во время одного из обеденных перерывов украинский военный сообщил, что его село только что попало под российские обстрелы, остальные украинские солдаты встали, не доев, и вернулись к учебе.

— Они здесь не для отдыха и расслабления. Они хотят вернуться и использовать эти вещи, — сказал курирующий объект бригадный генерал Джозеф Гильберт.

До конца месяца 18 M777 были доставлены на базы в Восточной Европе и далее на границу с Украиной. Под покровом ночи гаубицы перекинули в небольшие колонны грузовиков без опознавательных знаков, которыми руководили украинские группы. По мере того, как война прогрессировала, представители обороны США открыли другие маршруты, доставляя оборудование по железнодорожным линиям по всей Европе и через порты в Северном море в Германии. Путин и другие российские официальные лица пригрозили эти поставки остановить. Но, по словам Хайнца, никто не попал под обстрел.

— Россия знает, как помощь попадает в Украину. Но пока они воздерживаются от нападения на эти центры, потому что не хотят войны с НАТО, — сказал высокопоставленный чиновник Минобороны.

M777 помогли Украине организовать оборону на Донбассе.

— В любой войне, конечно, важно не только количество, но и качество. Есть разница, когда вы сражаетесь с современной системой оружия или такой, которая не была существенно обновлена ​​со времен Второй мировой войны, – отметил командир 55 артиллерийской бригады ВСУ Роман Качур.

В течение недель его силы сталкивались с сильными артиллерийскими обстрелами с укрепленных российских позиций вблизи Донецка, оккупированного Россией города на Донбассе.

– Мы не могли выбить врага оттуда, потому что просто не могли до него дотянуться. Затем прибыли M777. В течение трех-четырех дней россияне вытащили оттуда всю свою артиллерию. Это новая ситуация. Мы в определенной степени диктуем им поведение, – сказал Качур.

США не имеют возможности контролировать местонахождение и состояние гаубиц издалека или ограничивать электронным способом их использование.

— Как только это оборудование попадает к ним, оно принадлежит им. У нас нет оценочной карты, — сказал чиновник администрации Байдена.

Иногда с полей приходили плохие новости. В одном случае силы на Востоке Украины переместили несколько M777 из огневой позиции в сарай, и через несколько минут российская ракета попала в это место, уничтожив как орудия, так и грузовики, которые использовались для их перевозки.

Даже когда поступило еще 72 системы — вместе с десятками совместимыми с гаубицами НАТО из Франции и Германии — украинские генералы подсчитали, что российская артиллерия преобладает над украинской в семь раз. Ежедневно российские силы выпускали около 20 тыс. снарядов, обстреливая Северодонецк и Лисичанск. Зеленский заявил, что в июне ежедневно погибали до сотни украинских военных. Это был самый сложный момент в войне для Украины, когда Россия прерывисто и дорогостоящей ценой для собственных сил прорвала украинскую оборону и захватывала территорию.

Вашингтон поощрял Украину полагаться на разумную планировку и эффективность западного оружия, а не пытаться переиграть российскую армию. НАТО выбрала подобную стратегию на последних этапах холодной войны, когда у нее было гораздо меньше танков и артиллерии, чем у СССР.

— Мы сказали украинцам, что, если они попытаются воевать, как россияне, они проиграют. Наша миссия заключалась в том, чтобы помочь Украине компенсировать количественную неполноценность качественным преимуществом, — сказал высокопоставленный чиновник Минобороны.

У Украины есть парк разведывательных беспилотников и сеть людей в районах, контролируемых российскими военными, но ее способность собирать разведывательные данные на поле боя значительно снижается примерно в 25 км от линии фронта. Тем временем американские спутники-шпионы могут делать снимки позиций войск в любой точке земного шара. Ближе к земле летающие вдоль границ американские военные самолеты-разведчики дополняют картину, а перехват разведданных может позволить аналитикам прослушивать переговоры между российскими командирами. После вторжения США и другие западные партнеры поделились большим объемом этой информации из Украины.

— Это важная сфера, в которой нам помогают США, — сказал эксперт по обороне Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков.

Однажды апрельским вечером в центре координации разведки где-то в Европе украинские военные попросили своих американских и натовских коллег подтвердить набор координат. Это стало обычной практикой. Украинские представители могут запросить проверку расположения российского командного пункта или склада боеприпасов.

– Мы это делаем, это честная игра. В некоторых случаях американские разведчики и военные офицеры предоставляют целевую информацию без запроса: Мы сообщаем им, к примеру, что есть батальон, который двигается на Славянск с северо-запада, и вот где они примерно, — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Но, чиновник подчеркнул, украинские силы сами выбирают, по чему бить: Мы не одобряем и не отговариваем от цели.

Но администрация Байдена отказалась предоставить конкретную разведывательную информацию о местонахождении высокопоставленных российских лиц, таких как генералы или другие.

— Мы провели некоторые линии, чтобы нас не воспринимали как страну в прямом конфликте с Россией, — сказал высокопоставленный чиновник США.

Соединенные Штаты передают, например, координаты командного пункта, но не информацию о присутствии конкретного командира.

– Мы не пытаемся убивать генералов. Мы пытаемся помочь украинцам взорвать российское командование и контроль, – сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Тем не менее, Украина уничтожила восемь генералов, большинство из них — на дальней дистанции артиллерийским и ракетным огнем. Большое количество погибших частично отражает российскую военную доктрину, которая требует иерархических операций сверху вниз. В большинстве случаев российские офицеры среднего ранга и рядовые солдаты не имеют полномочий принимать решения, что создает потребность в том, чтобы генералы располагались поближе к фронту.

— Они зависели от них, чтобы контролировать и направлять войска. Это огромная операционная катастрофа, – сказал военный представитель США.

Украинский запрос в апреле касался предполагаемого местонахождения российского военно-морского крейсера и флагмана Черноморского флота Москва. Могла ли разведка США подтвердить, что корабль находился в определенном наборе координат южнее украинского портового города Одесса? Ответ был утвердительным. Вскоре официальные лица в Вашингтоне стали видеть в печати сообщения о том, что на корабле произошел какой-то взрыв. 14 апреля Москва исчезла в Черном море.

В Киеве заявили, что две украинские противокорабельные ракеты Нептун, выпущенные с берега вблизи Одессы, попали в Москву, что подтверждено разведкой США Россия никогда не признавала, что удар был, а причиной назвала пожар на борту и шторм. Сообщается о гибели около сорока российских моряков.

По прибытии M777 украинская армия все чаще делится с США информацией о состоянии своего оружия на поле боя, что она не всегда старалась делать. Резников назвал это зеркальной реакцией на исходный подход Вашингтона к войне.

— Вы видите, что они не доверяют вам серьезного оружия, почему вы должны им доверять? – сказал он.

Но когда США и другие западные государства усилили свои обязательства, отношения улучшились. По словам Резникова, “когда мы получали один пакет помощи за другим и видели, что есть реальное желание помочь, это позволяло нам договориться и выйти на настоящий диалог”.

Западный дипломат в Киеве сказал журналисту The New Yorker: Здесь это традиционная история. Вы можете быть невероятно осторожным, до поры. Тогда вы становитесь доверчивым и открытым.

Когда военные США проводят операции с силами-партнерами, такими как государство-член НАТО, они координируют боевые движения на общей оперативной картинке или на единственном цифровом дисплее, показывающем расположение и состав сил.

– С Украиной у нас это не совсем так. Но близко к этому, – сказал военный США.

Украинские командиры передают информацию американским военным, позволяющую почти в реальном времени получить картину их вооружения в Украине.

— Пока мы знаем такую ​​же информацию о том, что мы дали Украине, как и о технике у своих военных. Сколько артиллерийских установок исправно, что на ремонте, где нужны детали и какие, – сказал чиновник.

В мае украинские артиллеристы, используя M777 вместе с некоторыми системами советского периода, обстреляли большой контингент российских войск, пытавшийся пересечь понтонный мост на реке Северский Донец.

Предоставленные США разведывательные данные позволили украинцам определить момент пересечения российской колонны. Это была одна из самых больших потерь российской армии с начала войны. Десятки танков и бронетехники были уничтожены, обуглены на болотистых берегах реки, погибли около 400 российских солдат.

В течение нескольких месяцев у Украины на вершине списка своих желаний была высокомобильная артиллерийская ракетная система Himars. В то время как M777 может поражать артиллерийские орудия, скопление войск, танки и бронетехнику на так называемой тактической глубине, Himars может достигать совсем других целей: складов боеприпасов, логистических центров, радиолокационных систем и командных штабов, которые, как правило, расположены значительно дальше, в тылу врага.

Система Himars установлена ​​на стандартном грузовике армии США, что дает ей возможность “стрелять и убегать” (shoot and scoot), говоря на военном языке. Колин Кал, заместитель министра обороны по политическим вопросам, описал Himars как эквивалент “точного воздушного удара”, наносимого с кузова грузовика.

Украинские военные могли использовать расширенный радиус действия Himars только в случае, когда их солдаты имели разведданные о том, куда нанести удар.

— Высокоточный огонь и разведка — это удачное сочетание. Трудно иметь одно без другого, — сказал военный чиновник США.

Дилемма перед администрацией Байдена заключалась не в том, давать ли Himars Украине, а в том, какие боеприпасы отправить вместе с ними. Каждая система может нести либо капсулу с шестью ракетами, известными как GMRLS, с радиусом действия 64 км, либо одну ракету класса земля-земля ATACMS с дальностью 300 км.

– Не Himars несет угрозу. А скорее, когда он оснащен ракетами большой дальности, которые могут использоваться для ударов вглубь территории России, — сказал представитель Министерства обороны.

Путин чрезвычайно параноичен по отношению к обычным ракетным системам большой дальности. В Кремле, например, уверены, что американские платформы против баллистических ракет в Румынии и Польше предназначены для обстрела России. Даже если бы Украина согласилась не использовать Himars для нанесения ударов через границу, одна лишь техническая возможность сделать это может оказаться провокационной.

— У нас были основания полагать, что ATACMS – это слишком далеко, – сказал представитель Минобороны.

Другим определяющим фактором были реалии боевых действий внутри Украины.

— Императив был: Что нужно Украине? Не то ,что они просят, а то, что им нужно. И мы делаем собственную оценку этого, – сказал глава Пентагона.

Администрация Байдена попросила предоставить список целей, которые украинские военные хотели поразить с Himars.

— Каждая отдельная точка сетки была в зоне досягаемости GMLRS, а не ATACMS, — сказал представитель Минобороны.

Было одно исключение: Украина выразила более амбициозное желание нанести ракетные удары по Крыму, который Россия использует для пополнения своих сил на Юге страны и в значительной степени находится за пределами досягаемости GMLRS. Во время военных учений, которые проводились летом, когда появилась возможность применения ракетных комплексов, было ясно, что Украина хочет, чтобы они “опустошили Крым”, сказал чиновник Минобороны.

— Путин считает Крым такой же частью России, как и Санкт-Петербург. Итак, с точки зрения управления эскалацией, мы должны помнить об этом, – добавил он.

Во многих разговорах официальные лица США ясно заявили, что Himars нельзя использовать для поражения целей через границу.

— Американцы сказали, что есть очень серьезная просьба, чтобы вы не использовали это оружие для обстрела территории России. Мы сразу сказали, что это совершенно не проблема. Мы будем использовать их только против врага на территории Украины, – сказал украинский военный.

Как в случае с другими платформами оружия, нет технического механизма, гарантирующего соответствие. Официально США дали понять, что вся украинская территория, незаконно оккупированная Россией с 2014 года, а не только захваченная с февраля, может быть использована для ударов Himars.

— Мы не сказали конкретно не наносить удары по Крыму. Но мы тоже не давали на это согласие, – сказал мне представитель Минобороны.

Первая партия Himars появилась на поле сражения в конце июня. В течение нескольких дней распространялись видео, как российские склады техники и боеприпасов вблизи Донецка взрываются в облаках огня и дыма. Резников заявил, что военные использовали Himars для уничтожения десятков подобных российских объектов.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что российским войскам “пришлось скорректировать свою тактику и маневры”, выведя командные пункты и склады боеприпасов за пределы досягаемости, что также уменьшает их полезность в бою. Он сказал: Они очень внимательно относятся к присутствию Himars.

Каждое пусковое устройство стоит около $7 млн. По некоторым подсчетам, Украина могла выпускать более 5 тыс. ракет GMLRS в месяц, в то время как их производитель Lockheed Martin выпускал всего 9 тыс. в год.

— Мы сразу сказали: Вы не получите слишком много этих систем. Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля, — сказал представитель Министерства обороны.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу поручил командованию в Украине “приоритетно наводить на цели реактивной артиллерии большой дальности противника высокоточными ударами”. Через две недели Россия заявила об уничтожении шести систем Himars. В то время США предоставили в общей сложности шестнадцать пусковых установок, Германия и Великобритания предоставили девять подобных систем. Представители США настаивают на том, что все они остаются невредимыми и функциональными.

Готовясь к контрнаступлению этим летом, Украина неоднократно наносила удары с Himars по российским командным пунктам и складам боеприпасов в Херсонской области. Несколько ракет попали в Антоновский мост, соединяющий город с восточным берегом Днепра. Российские подразделения в Херсоне рисковали быть отрезанными от линий и материально-технического обеспечения.

– Использование Himars на Юге способствовало высокому уровню истощения российских войск и техники. Вся российская группа на правом берегу Днепра зависит от очень небольшого количества переправ, – сказал оборонный аналитик в Киеве Белесков.

США также начали поставлять в Украину ракеты AGM-88, запускаемые с военных самолетов и наводимые на электронные передачи от радиолокационных систем земля-воздух. Ракеты предназначены для размещения на американских истребителях, таких как F-16, но украинские ВВС нашли способ установить их на свои истребители МиГ.

— Это был хороший пример, открывающий возможность подумать, какие еще боеприпасы можно было бы адаптировать к украинским платформам, — сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны.

Ракеты AGM-88 поставили перед российскими войсками дилемму. Они могут либо включить свои радиолокационные батареи и сделать себя уязвимыми для ударов, либо оставить их выключенными и потерять способность выявлять украинские самолеты и вооруженные беспилотники, а именно Bayraktar турецкого производства.

Американские военные и разведчики обсуждали причину того, что Путин до сих пор не попытался сделать эскалационный шаг, чтобы воспрепятствовать дальнейшим поставкам оружия на западную границу Украины.

— По мере того, как мы углубились в конфликт, мы поняли, что можем предоставить больше оружия большей сложности и в большем масштабе, не провоцируя российский военный ответ против НАТО. Мы всегда были очень осторожны, а могли бы быть все более агрессивными? Или если бы мы предоставили эти системы сразу, они действительно были бы очень эскалационными? В этом сценарии Россия была лягушкой, мы медленно кипятили воду, и Россия к этому привыкла, – сказал чиновник министерства обороны.

Сложное положение при отступлении под Харьковом выявило фундаментальную слабость российских войск: их личный состав и техника были деградированы настолько, что они уже не могли удерживать захваченную территорию, пытаясь вести большие наступательные операции.

Тем временем украинские военные получали новые волны новобранцев, которые прошли подготовку в НАТО и западное вооружение. В течение сентября и октября украинские силы продвигались дальше, отвоевывая всю Харьковскую область и продвигаясь в города и села на Донбассе, “защита” которых была заявлена ​​Путиным целью войны.

— Мы по-прежнему видим, что политические цели Путина не отвечают тому, чего могут достичь его Вооруженные силы, – сказал высокопоставленный представитель американской разведки.

Этот парадокс является потенциально дестабилизирующим фактором. Разведка США предполагала, что если Путин столкнется с тем, что он счел “экзистенциальной” угрозой, он будет вынужден пойти на эскалацию, возможно, с помощью химического или ядерного оружия.

— Но, учитывая, как он понимает собственное наследие и место в истории, унизительная неудача в Украине также может начать выглядеть экзистенциальной, — сказал высокопоставленный чиновник США.

После Харькова, когда импульс войны против России изменился, Путин решил поднять ставку на то, что все чаще казалось проигрышным. В своей речи 21 сентября он объявил серию псевдореферендумов об аннексии оккупированных Россией территорий на Юге и Востоке Украины и дал указ о “частичной” мобилизации в России. (Вскоре стало ясно, что мобилизация может охватить до миллиона российских мужчин.)

Путин сказал, что Россия воюет не только с украинской армией, но и “со всей боевой машиной коллективного Запада”. В последней зловещей угрозе он, казалось, намекал на готовность использовать ядерное оружие для защиты тех частей Украины, которые он собирался аннексировать.

— Если территориальное единство нашей страны окажется под угрозой, то для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все оружие, которое у нас есть. Это не блеф, – сказал он.

Анексия этих территорий, которая была завершена в России 5 октября и быстро осуждена остальным миром, фактически объявила четвертую фазу войны. Теперь Путин сделал ставку на свое правление на способность удерживать эти земли, которые он с большой помпой объявил неотьемлемой частью России. Он делает ставку на то, что эскалация сдержит не столько Украину, сколько ее сторонников на Западе. Будут ли США, например, обсуждать использование своего оружия для ударов по российским объектам в Херсоне, как это было относительно целей в Крыму?

– Мы не разобрались с этим до конца. Но понятно, что нас не будут запугивать, что Путин решил назвать Россией, — сказал представитель американских военных.

А высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал: Мы следим за ядерными силами России как можно лучше и пока мы не видели никаких признаков того, что Путин сделал серьезный шаг в этом направлении.

В Киеве перспектива российского ядерного нападения одновременно ужасает и не является показателем.

— У Украины нет другого выбора, кроме как освободить все свои территории, даже если существует возможность ударов с применением оружия массового поражения, — заявил Подоляк.

Украина не имеет собственного ядерного оружия — она отказалась от своего арсенала в 1994 году в договоре, подписанном, в частности, США и Россией, поэтому любой ответ должен поступить с Запада.

— Вопрос не в том, что мы будем делать, а в том, что будут делать мировые ядерные государства и действительно ли они готовы поддерживать доктрину сдерживания, — говорил Подоляк.

Он призвал западные ядерные государства, особенно США, четко высказать свой ответ: Пришлите сообщение Путину сейчас, а не после того, как он нанесет удар: Смотрите, любая ваша ракета приведет к тому, что шесть наших ракет полетят в вашем направлении.

В начале октября Россия нанесла серию ракетных ударов по Киеву и ряду других городов, в результате чего погибли более 30 человек и была повреждена гражданская инфраструктура по всей стране. Атаки, произошедшие в ответ на мощный взрыв, повредивший Крымский мост, придали новую мощь призывам Украины к передаче ПВО. По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, проблема обеспечения такого оружия более техническая, чем политическая: Здесь не так много запасных систем противовоздушной обороны, чтобы предоставить.

ВС США не собираются вывозить свои существующие батареи Patriot или NASAMS — две наземные системы ПВО, о которых просила Украина — скажем, из Южной Кореи или Ближнего Востока. Их нужно изготовить и закупить. Однако, по словам чиновника Минобороны, Украина должна получить первые два NASAMS в конце октября или начале ноября, а впоследствии будет еще больше.

Администрация Байдена также объявила о пакете военной помощи стоимостью более $1 млрд, благодаря чему общая сумма, которую США потратили на вооружение Украины за последний год, достигла $16 млрд. Среди ключевых пунктов в этом пакете были дополнительные 18 систем Himars, что более чем вдвое превышает количество в арсенале Украины.

Украинские официальные лица рассматривают ряд вариантов, которые, как они утверждают, позволят вести еще более агрессивные контрнаступления: современные боевые танки НАТО, истребители, такие как F-16, и ракеты большой дальности для ударов по материально-техническим центрам и складам боеприпасов в Крыму . Резников уверен, что такие поставки неизбежны.

– Когда я был в округе Колумбия в ноябре, перед вторжением, и попросил Stinger, мне сказали, что это невозможно. Теперь это возможно. Когда я попросил 155-миллиметровые пушки, ответа нет. Himars, нет. Harm, нет. Теперь все это – да. Поэтому я уверен, что завтра будут танки, ATACMS и F-16 – сказал он.

С помощью США и НАТО, продолжил он, украинская армия показала, что можно противостоять России. Он добавил: Мы не боимся России и просим наших партнеров на Западе тоже больше не бояться.