Благодаря немецкой IRIS-T спасено много жизней, особенно в Киевской области — Шмыгаль

Октябрь, 23 в 20:20

Система противовоздушной обороны IRIS-T, которую Германия передала Украине, уже смогла спасти много жизней, особенно в Киевской области. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью иностранным журналистам.

По его словам, Украине необходимы поставки этих систем ПВО. Всего Германия обещала предоставить Украине четыре IRIS-T.

– Германия уже поставила нам систему IRIS-T. Она используется в течение недели и спасла много жизней, особенно в Киевской области. К сожалению, сейчас у нас только одна такая система. Мы с нетерпением ждем следующую. Я надеюсь, что это произойдет в ноябре, – отметил премьер.

Также Украине срочно необходимы боеприпасы для IRIS-T, однако дополнительные партии сейчас находятся только на стадии производства. Ракеты, с которыми снабжали эту систему, уже смогли сбить большое количество ракет российской армии.

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Шмыгаль отметил, что каждый день оккупанты запускают по Украине от 20 до 30 дронов-камикадзе, которые тяжело сбивать.

– Поэтому мы просим у партнеров специальные глушилки. Есть устройства, которые могут сражаться с иранскими беспилотниками. Мы знаем, у кого они есть, и просим наших партнеров, — заверил украинский премьер.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung