Октябрь, 23 в 18:29

Руководство РФ отправляет на войну против Украины мобилизованный личный состав российской армии учитывая только ситуацию на фронте, несмотря на недостаточную подготовку солдат.

Российское военное руководство пытается удержать линию фронта, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Однако из-за слабой организации взаимодействия фиксируют нередкие случаи “дружественного огня” между подразделениями российских войск.

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По информации Генштаба ВСУ, подтверждено ликвидацию личного состава и техники врага за 22 октября. В Энергодаре уничтожены четыре гаубицы Д-30, три грузовика с боеприпасами, до 50 российских солдат, еще около 40 ранены. На одном из направлений ударили по двум РСЗО Ураган врага вместе с боевыми расчетами.

Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники РФ. Предварительно, сегодня силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по пункту управления, пяти районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и ЗРК российской армии.