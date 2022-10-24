Октябрь, 24 в 9:11

Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для поражения иранских беспилотников.

Об этом The New York Times сообщил со ссылкой на одного из украинских чиновников.

Напомним, что 18 октября Украина направила Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

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Израиль просьбу отклонил, но пообещал вместо ПВО предоставить систему раннего предупреждения.

В то же время, издание приводит слова советника министра обороны Украины Юрия Сака о том, что Израиль, возможно, теряет возможность отточить свою тактику противодействия угрозам на собственной территории.

– Иранские беспилотники, которые бьют по украинским городам, не предназначены для Украины, потому что разработаны как массовое средство для удара по Израилю, – говорит советник министра обороны Украины Юрий Сак.

По его словам, Украина – своеобразный испытательный полигон для иранских беспилотников.

Иран, уверен Юрий Сак, после ударов по Украине определяет слабые места своих беспилотников, чтобы усовершенствовать их и рано или поздно использовать против Израиля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР