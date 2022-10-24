Октябрь, 24 в 14:10

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать план помощи по восстановлению Украины.

По их убеждению, страны ЕС, G7, а также их партнеры, частные инвесторы и компании должны “уже сегодня” совместно думать об участии в восстановлении Украины после войны, которую развязала против нее Россия.

Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен считают, что программа, учитывая ее влияние на экономику страны, должна напоминать “план Маршалла” (программа помощи странам Европы после Второй мировой войны, – Ред.).

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– Всегда следует быть осторожными, сравнивая исторические события, но это не что иное, как создание нового “плана Маршалла” XXI века, – цитирует издание Frankfurter Allgemeine Zeitung заявления Олафа Шольца и Урсулы фон дер Ляйен.

По их словам, после войны Украине нужно будет быстро “встать на ноги” и восстановить экономику, и от плана этой реконструкции будет зависеть, какой будет Украина в будущем.

Путь к восстановлению Украины – это ее путь к Европейскому Союзу, убеждены Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, добавляют канцлер Германии и глава Еврокомиссии, во время реализации программы нужно будет создать эффективный наблюдательный орган для борьбы с коррупцией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung