Октябрь, 24 в 7:39

В октябре в Беларуси продолжается проверка мобилизационных ресурсов.

В частности, согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, при местных органах исполнительной власти созданы специальные группы.

Задачей этих групп является проверка и уточнение информации о потенциальных призывниках.

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Известно, что лица, принадлежащие к этим группам, должны выяснять, где работают мужчины призывного возраста, каковы их военно-учетные специальности и что известно об их семейном положении.

Между тем, добавляют в Генштабе ВСУ, ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась.

Угроза ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси не уменьшается.

Есть вероятность и применения ударных беспилотников иранского производства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.