Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за ядерного шантажа РФ — Резников

Октябрь, 24 в 0:47

Из-за лжи страны-агрессора России о якобы подготовке применения так называемой “грязной бомбы” Украина приглашает мониторинговые миссии Организации Объединенных Наций и Международного агентства по атомной энергии, требуя соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. По его мнению, весь мир должен ответить на ядерные угрозы Российской Федерации.

Сейчас смотрят

— Каждый день Вооруженные силы Украины освобождают нашу землю от российской грязи. Мысль о “грязной бомбе” для нас отвратительна. Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России. Мы требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума, – подчеркнул он.

В пункте 4 Будапештского меморандума говорится, что подписавшие документ страны подтверждают обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН для оказания помощи государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы с использованием ядерного оружия.