Октябрь, 25 в 19:29

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину до победы в полномасштабной войне, поскольку на кону – демократия во всем мире.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время выступления на первом парламентском саммите Международной Крымской платформы.

Она напомнила, что полномасштабная война против Украины продолжается уже восемь месяцев, и в течение этого времени РФ не прекращала совершать военные преступления.

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– Путин запустил кампанию террора: мы видим удары по гражданским объектам, по городам, призванные запугать украинский народ. Мы осуждаем эти действия, – отметила Пелоси.

Она добавила, что Кремль сейчас пытается уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев света и воды. Кроме того, РФ использует как “оружие войны” изнасилования и похищения гражданских лиц, в том числе детей.

– Это выходит за пределы правил и обычаев ведения войны. Путин проводит эскалацию войны, которую он начал и которую он проигрывает, – заявила спикер Палаты представителей.

В связи с этим Пелоси заверила в дальнейшей поддержке Украины и украинцев, которую пообещали предоставлять страны цивилизованного мира.

– Мы признаем его (украинского народа, — Ред.) смелость в Крыму и других городах, которые Путин попытался аннексировать. Мы будем оказывать поддержку до победы… Мы здесь вместе, чтобы удовлетворить потребности Украины для достижения победы, — подчеркнула Пелоси.

Она обратила внимание, что с приближением зимнего периода ситуация в Украине может еще больше обостриться. В то же время спикер сообщила, что может выступить с месседжем о полной поддержке со стороны США.

Она напомнила, что Конгресс голосовал за выделение Украине помощи в сфере безопасности и в гуманитарной сфере. По ее словам, США отреагируют на потребность нашего государства в дополнительных системах вооружения.

– Это ключевой приоритет – обеспечить, чтобы США реагировали на конкретные потребности и запросы Украины на дополнительные системы вооружений, в том числе РСЗО, – заверила Пелоси.

Она добавила, что американский Конгресс работает над введением санкций против РФ, в частности, в энергетической и торговой сферах, чтобы привлечь агрессора к ответственности. И в этом вопросе есть двухпартийная поддержка конгрессменов.

– Мы делаем это в двухпартийном формате, потому что это необходимо, поскольку на кону сама демократия. Украинский народ сражается за собственную демократию, и в то же время он сражается за демократию во всем мире. Как сказал президент Байден, мы будем поддерживать вас и дальше, — заявила Пелоси.

Комментируя ситуацию в Крыму, она заявила, что нужно положить конец его оккупации, поскольку полуостров является частью Украины.

Источник: YouTube-канал Крымской платформы