Октябрь, 27 в 11:51

Соединенные Штаты Америки ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.

По данным издания Politico, Вашингтон прибег к таким действиям на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия в Украине.

Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 должно состояться уже в декабре 2022 года, хотя изначально было запланировано на весну 2023-го.

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В то же время представитель Пентагона Патрик Райдер в комментарии утверждает, что “модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет”, и никоим образом не связана с событиями в Украине.

— Мы планируем безопасно и ответственно заменить старое оружие модернизированной версией B61-12. Это часть давно запланированной модернизации и никак не связана с текущими событиями в Украине и никак не была ускорена, — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что не видят никаких признаков, указывающих на готовность Кремля применить ядерное оружие или “грязную бомбу” на территории Украины.

Президент Джо Байден предостерег Россию от применения ядерного оружия, отметив, что это будет “серьезной ошибкой”.