Прочь из Украины: Байден резко отреагировал на заявление Путина о риске применения ядерного оружия

Октябрь, 28 в 10:57

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что РФ якобы не намерена применять ядерное оружие для полномасштабной войны против Украины. Президент США Джо Байден назвал риторику главы Кремля достаточно опасной.

Об этом глава Белого дома заявил в комментарии иностранным журналистам. По его мнению, Путин может положить конец войне и призвал убираться из Украины.

– Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия? Он может положить этому конец. Убирайтесь из Украины, — призвал президент США.

Путин неоднократно заявлял, что пока ядерное оружие вообще существует, человечеству всегда будет угрожать опасность его использования. Однако президент России отрицает какие-либо намерения применить ядерное вооружение против Украины.

Сейчас смотрят

– Мы инициативно ничего не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры, – утверждает российский диктатор.

Источник: Newsnation