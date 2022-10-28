ООН рассмотрит создание компенсационного механизма за ущерб из-за агрессии России

Октябрь, 28 в 13:46

В ходе заседания Генассамблеи ООН 14 ноября должны рассмотреть вопрос о необходимости создания в сотрудничестве с правительством Украины международного компенсационного механизма за ущерб из-за агрессии России.

По словам замминистра юстиции Украины Ирины Мудрой, ожидается, что Генассамблея поддержит это предложение.

— Этой резолюцией будет предусмотрено признание необходимости создания в сотрудничестве с правительством Украины международного компенсационного механизма за ущерб и будут даны рекомендации странам-участницам по созданию Международного реестра убытков, — отметила она.

По ее словам, после получения этой резолюции ООН работа Министерства юстиции будет проходить в трех направлениях:

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создание международного реестра убытков;

переговоры со странами, готовыми заключить международный Договор о создании компенсационного механизма;

совместная работа над внесением соответствующих изменений в национальное законодательство стран, участвующих в подписании международного договора.

Что касается последнего пункта, эту работу Минюст уже начал с Канадой, США, Великобританией и странами ЕС.

Мудрая объяснила, что компенсационный механизм будет предусматривать создание Комиссии для рассмотрения заявлений о возмещении ущерба нанесенного агрессией РФ и эффективного механизма выполнения принятых Комиссией решений.

Возмещение будет происходить за счет Компенсационного фонда, финансируемого за счет российских активов, конфискованных и заблокированных на территории государств-сторон такого международного соглашения.

— В первую очередь мы ждем того, что фонд будет наполняться за счет суверенных активов РФ — золотовалютные резервы Центробанка РФ и активы государственных компаний, — пояснила Мудра.

Речь идет об активах РФ, активах государственных российских компаний и приближенных к Путину олигархов.