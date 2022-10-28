Октябрь, 28 в 17:58

Действия России в последние недели являются самой серьезной эскалацией в полномасштабной войне, которую она развязала против Украины 24 февраля этого года.

Об этом заявил в интервью DW генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Комментируя мобилизацию в РФ и возможности для контрнаступления Вооруженных сил Украины с наступлением холодов, он сообщил, что войны “непредсказуемы по своей природе”.

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– И конечно, что в Украине у российских войск еще много возможностей. То, что мы наблюдали за последние недели и дни, – это действительно серьезная эскалация конфликта с момента вторжения в феврале. Потому что, если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной незаконной аннексией украинской территории и опасной ядерной риторикой, – все это является самой большой эскалацией с начала войны, — подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что теперь западные союзники должны усиливать поддержку Украины, в том числе и с учетом наступления зимы.

Столтенберг отметил, что западная помощь оказалась чрезвычайно важной, поскольку позволила украинцам вытеснить россиян с оккупированных территорий вокруг Киева, затем – остановить наступление войск РФ на Донбассе, а в дальнейшем начать контрнаступление, вернуть территории на востоке и юге.

– Зима близится, и это было основным посылом на встрече министров обороны НАТО. Поэтому нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток. Чтобы мы могли гарантировать, что украинцы могут продолжать военные действия всю зиму, — объяснил Столтенберг.

В то же время он сообщил, что запасы вооружения стран-союзников по НАТО постепенно истощаются. Поэтому следует наращивать его производство.

– Нам следует осознать, что помощь, оказанная Украине, истощила наши собственные запасы. На какой-то стадии мы больше не сможем продолжать это делать. Так что нам следует наращивать производство, — сообщил Столтенберг.

По его словам, это также обсуждалось на недавней встрече министров обороны НАТО. Военный блок уже взаимодействует с промышленными предприятиями над пополнением запасов техники и боеприпасов.