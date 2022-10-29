ЕС может держать резервы Центробанка РФ замороженными, пока Россия не начнет восстановление Украины

Октябрь, 29 в 14:20

ЕС заморозил российские активы на сумму свыше €17 млрд в рамках санкций против РФ за вторжение в Украину, заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, речь идет об активах 90 человек в семи кранах Евросоюза, в том числе €2,2 млрд – в Германии.

Украина неоднократно призывала использовать замороженные активы для восстановления страны после войны, однако Рейндерс считает, что конфискованных от криминального бизнеса средств не хватит на восстановление, но напомнил о €300 млрд замороженных валютных резервов российского Центробанка.

– С моей точки зрения, эти €300 млрд, по крайней мере, можно сохранить как гарантию, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины, – подчеркнул еврокомиссар.

К началу октября международные резервы России за месяц снизились на 4,41% (или $24,972 млрд).

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По данным Центробанка РФ, на 1 октября 2022 года они составляют $540,688 млрд, в то время как в начале сентября было $565,660 млрд.

Источник: DPA