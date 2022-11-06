Ноябрь, 06 в 6:36

Немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea подозревают в поставке сырьевых компонентов авиатоплива для российских самолетов, атакующих Украину.

Об этом говорится в расследовании Der Spiegel совместно с телекомпанией ZD.

По данным журналистов, компания Wintershall Dea поставляет российскому Газпрому газовый конденсат — “белую нефть”. Известно, что российский концерн является важнейшим поставщиком авиатоплива для Воздушно-космических сил РФ.

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В ходе расследования СМИ ссылаются на данные по российским железнодорожным грузоперевозкам и внутренним документам Газпрома.

– Газпром является партнером Wintershall Dea. В рамках одного из совместных предприятий компании разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири. Газовый конденсат — побочный продукт добычи, который в больших объемах поступает на нефтеперерабатывающий завод Газпрома в Омске, крупнейшее предприятие по производству авиатоплива, — говорится в статье.

Отмечается, что топливо могли поставлять до девяти военных аэродромов на западе России. Среди них Морозовск и Воронеж, откуда взлетают истребители-бомбардировщики Су и наносят удары по украинским городам.

В компании Wintershall Dea отвергают обвинения и отрицают свое участие в переработке газового конденсата.

Впрочем, по словам некоторых специалистов предприятия, они не могут гарантировать использование своих поставок исключительно для гражданских целей.