Подключение ЗАЭС к энергосистеме Украины и обстрелы городов: что происходит на 256-е сутки войны (онлайн)
В Херсонской области от огня реактивной и ствольной артиллерии армии РФ пострадали Новая Каменка и Трифоновка.
Под огнем оккупантов оказалась и Донецкая область — Покровск, Кураховка, Дружковка, Лиман, Угледарская, Торецкая, Авдеевская, Очеретинская громады.
РФ обстреляла Сумскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Запорожскую области.
В МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключена к энергосистеме Украины.
Ночью 6 ноября в Запорожье раздаются взрывы.
Об этом пишут СМИ.
– Сообщают о взрывах в Запорожье. Будьте в укрытиях, – пишут в соцсетях.
Вечером 5 ноября Днепропетровская область снова оказалась под огнем российских военных.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
– Вечером россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде. Ранили 9-летнюю девочку. Вражеский снаряд попал в жилой дом. Ребенок в больнице, — сообщил он на своей официальной странице в Telegram.
В РФ смогли мобилизовать 238 тысяч россиян из 300 тысяч запланированных. Это произошло потому, что военкоматы не смогли эффективно организовать работу.
Об этом в эфире Фейгин LIVE сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
— Не 300 тысяч, а 238. Дальше они не могут этого делать по той простой причине, что военкоматы не справляются, — заявил Арестович.
Кроме того, он сообщил, что из 238 тысяч мобилизованных только 43% в той или иной степени приступили к подготовке и оснащению. В Украине находится около 50-85 тысяч солдат РФ.
OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал на своей странице спутниковые снимки, где видно, как российские войска готовятся обороняться на правом берегу Днепра в Херсоне – они укрепляют три линии траншей и дотов.
– Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки, – сказано в сообщении аналитика.
Russia is preparing to lose the city of Kherson and the whole left bank of the Dnieper. They are currently getting ready to defend the right bank of the river.
In this thread, I will show you what this preparation looks like using satellite images and other resources.
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 5, 2022
В течение месяца следует ожидать хороших новостей из Луганщины.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, наши военные каждый день продвигаются минимум на 500 метров.
При этом он подчеркнул, что освобождение территории дается непросто и об этом следует помнить.