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В РФ смогли мобилизовать 238 тысяч россиян из 300 тысяч запланированных. Это произошло потому, что военкоматы не смогли эффективно организовать работу.

Об этом в эфире Фейгин LIVE сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Не 300 тысяч, а 238. Дальше они не могут этого делать по той простой причине, что военкоматы не справляются, — заявил Арестович.