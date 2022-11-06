Ноябрь, 06 в 7:09

Соединенные Штаты Америки призывают Украину в частном порядке продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, эта просьба не направлена ​​на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров.

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Они назвали это продуманной попыткой обеспечить поддержку правительства в Киеве со стороны других наций, которые обеспокоенные вероятностью растяжения войны на годы.

Отмечается, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с российским диктором Владимиром Путина вызвала обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где война носит разрушительный характер, а влияние на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается наиболее остро.

– Усталость от Украины – реальная вещь для некоторых наших партнеров, – сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, 4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

Поддержка будет включать 45 танков Т-72, ​​250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.