Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

США просят Украину приватно продемонстрировать готовность к переговорам с РФ — WP

Валентина Чорна, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки призывают Украину в частном порядке продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, эта просьба не направлена ​​на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров.

Сейчас смотрят

Они назвали это продуманной попыткой обеспечить поддержку правительства в Киеве со стороны других наций, которые обеспокоенные вероятностью растяжения войны на годы.

Отмечается, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с российским диктором Владимиром Путина вызвала обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где война носит разрушительный характер, а влияние на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается наиболее остро.

– Усталость от Украины – реальная вещь для некоторых наших партнеров, – сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, 4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

Поддержка будет включать 45 танков Т-72, ​​250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Читайте
Единственная возможная делегация для "переговоров" с РФ должна состоять из HIMARS - Подоляк

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка