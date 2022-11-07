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Венгерский еврокомиссар исключает ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС

Юля Захарченко, редактор ленты
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил, что процесс подготовки Украины к началу переговоров о полноценном членстве в Евросоюзе может длиться более года или двух.

По его словам, даже если Киеву удастся начать переговоры до конца 2023 года, в Брюсселе все равно не верят в их завершение в течение года.

— Из-за большого количества работы, необходимой для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных сферах политики, вся подготовка к вступлению, вероятно, займет больше времени, чем год или два, — считает он.

Однако вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус кандидата на вступление в ЕС.

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– Большое количество реформ уже проведено под наблюдением ЕС. Поэтому можно действовать быстрее, не оглядываясь на обычную процедуру, – убеждена Стефанишина.

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Источник: Welt

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