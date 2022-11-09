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Республиканцы будут продолжать помогать Украине в случае победы на выборах — Арестович

Юля Захарченко, редактор ленты
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Республиканцы будут продолжать помогать Украине в случае победы на выборах — Арестович
Фото: Офис президента

Республиканцы продолжат помогать Украине в случае победы на выборах в Конгресс 8 ноября, которые состоялись в Соединенных Штатах Америки.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live. По его мнению, они будут предоставлять поддержку Украине.

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— Они некоторое время побарахтаются. Им понадобится время на внутреннюю логистику, на то, чтобы взять это большинство, расставить глав, комитетов и другое. А потом коллективно выдадут что-то наподобие: знаете, демократы обещали ленд-лиз, а мы его реально запустили.

В то же время президент США Джо Байден считает, что вероятная победа республиканцев на выборах — это последующие ужасные два года. Хорошая же новость заключается в том, что у него есть ручка для подписания вето, подчеркнул президент Байден.

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