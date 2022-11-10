Байден заявил о намерениях участвовать в выборах президента США в 2024 году

Ноябрь, 10 в 1:00

Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году. Он действующий глава Белого дома и 46 президент США.

Байден выиграл выборы у Дональда Трампа в 2020 году. С 2009 до 2017 годов он был вице-президентом при главе Белого дома Бараке Обаме. Следует отметить, что в 2024 году Байдену будет 82 года.

Президент США Джо Байден также высказался о заявлении Москвы об отходе российских войск из Херсона. Он сказал, что оно было ожидаемым и свидетельствует о проблемах в России.

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По его словам, Россия планировала принять решение о побеге из Херсона еще до окончания выборов на территории США. Байден убежден, что соответствующие сообщения свидетельствуют о том, что у российской армии есть большие проблемы.